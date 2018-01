Trenes.com: Tus billetes de tren AVE al mejor precio

¿Qué es Trenes.com?

Trenes.com, por decirlo rápidamente, es la solución a todos tus problemas cuando piensas en hacer un viaje en tren. Y es que, como a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, comprar billetes de tren puede ser un auténtico martirio por muchas razones diferentes.

Algunas de las razones de ese martirio son:

1. Webs poco usables: Lo primero es que, en general, las webs de las empresas de trenes no son las más cómodas de utilizar. Son célebres las caídas de la web de Renfe, por ejemplo. Es normal, son webs que pertenecen a empresas públicas o semipúblicas y ya se sabe que no estas empresas no suelen poner su máxima prioridad en la satisfacción del usuario.

2. Precios difíciles de comparar: Otro punto negativo de esas webs es que los precios no son fáciles de comparar. Y esto puede no ser importante si quieres coger el tren que salga más rápido sin importarte el precio. Pero, si lo que quieres es variar el horario o el día con el fin de obtener el precio más bajo, estas webs no te lo ponen nada fácil.

3. Falta de información: Por ejemplo, no podemos encontrar información de los diferentes precios y horarios de forma rápida y clara. Esta falta de información es una de las quejas más repetidas por parte de los usuarios de las plataformas de este tipo.

4. Dificultad para corregir: Por último, es muy habitual que sea bastante complicado corregir una decisión tomada por equivocación. Esto siempre es un problema, pero si, además, elegir el mejor precio es casi misión imposible, puedes hacerte una idea de las negativas implicaciones que tiene.

Por suerte, Trenes.com nos ofrece una potente solución que acaba con todos esos problemas. Nos permite utilizar su cómoda plataforma para encontrar los billetes de tren más asequibles para el día y hora que deseemos.

Y, por supuesto, para aquellos destinos que queramos, sin importar cuáles sean. De esta forma, además de encontrar los mejores precios y horarios, podemos encontrar las mejores combinaciones de trenes (AVE y cercanías) para llegar a donde queremos llegar.

¿Cómo funciona?

Esta es la pregunta del millón tanto de los usuarios como de los competidores de Trenes.com. Y es que, aunque no lo parezca (o, cuando menos, pase desapercibido para el ojo inexperto), la tecnología que hay detrás de Trenes.com es muy potente.

¿Cómo puede ofrecer tantos precios, tantas combinaciones, tantos horarios y calendarios y tantos destinos? Y la respuesta es su potente algoritmo, desarrollado por ellos, que compara una enorme cantidad de datos en tiempo récord.

Así, puedes encontrar billetes de AVE al mejor precio de forma cómoda y sencilla. Y lo mejor de todo es que lo hace de forma rapidísima, por lo que no tienes que pelearte durante horas con su web, como sí sucede si acudes a la web oficial.

Este algoritmo lo que hace es tomar los diferentes parámetros que introduces (destino, horario, días, etc) y arrojarte los resultados más económicos para esos parámetros que has indicado.

En el caso de que lo desees, puedes ir variando esos parámetros, e irán variando los resultados que te arroja la web. De esta forma, puedes ir mirando cuál es la mejor opción para organizar tu viaje.

Además, también tienes sugerencias interesantes, de tal forma que, si tienes dos opciones parecidas, pero con una diferencia sustancial en el precio, puedas verlo de forma clara y elegir la que más ahorro te permite tener.

¿Conclusión? Vacaciones más baratas

¿Qué obtenemos con ello? Pues, sencillamente, vacaciones más baratas. Gracias a Trenes.Com podemos conseguir unos precios mucho más ajustados para nuestras vacaciones. Y, obviamente, eso tiene que tenerse en cuenta.

Además, te ahorras los quebraderos de cabeza asociados a tener que pelearte con webs oficiales incómodas de utilizar, lo cual siempre está bien, ¿no te parece? Solo por ahorrarte esos problemas ya merece la pena probar esta herramienta.

Como puedes ver, conseguir billetes de tren (tanto de AVE como de tren de cercanías) es mucho más fácil de lo que pensabas. El algoritmo de Trenes.com es realmente potente y te permitirá conocer los mejores precios en todo momento, independientemente del horario o del destino que elijas.

