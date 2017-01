Estas son las mejores playas del Perú para tus vacaciones

Omitidos otras playas interesantes, pero si gustas puedes sugerir otras en los comentarios.

Playa El Silencio (Lima)

Conocido como uno de los balnearios más famosos de lima, comprende una larga y angosta playa de arenas blancas, privilegiado con un oleaje estupendo que da cabida al mejor punto para practicar surf, así como demás deportes acuáticos, es una de las playas más visitadas en lima los fines de semana, así como en temporada de verano a no más de 30 minutos en auto desde la ciudad puede costar entre 30 soles llegar sin problemas, además cuenta con una vasta oferta para los visitantes, resaltando sus numerosos restaurantes frente a la playa que brindan una experiencia bastante re confortable con no más de 160 soles si vas en familia o 40 soles por persona, pero no solo en el día se vive esta gran emoción ya que por las noches el ambiente y diversión continúan por las discotecas en sus entornos donde los visitantes pueden terminar un día de diversión y distracción con un precio muy accesible para los bolsillos.

Playa Zorritos (Tumbes)

Una de las localidades de tumbes donde se esconde esta hermosa y paradisíaca playa, con un viaje desde 80 soles desde la ciudad de lima, está conformada por una localidad tranquila y calmada cuenta con una enorme diversidad de servicios turísticos, figurando entre estos numerosos alojamientos que pueden llegar a costar desde los 75 soles, así como restaurantes que se extienden en las arenas a orillas del claro y calmado mar con un servicio desde 25 soles por persona, también cuenta con unas playas de arenas blancas y agua muy cálida con olas ideales para el baño como también para otros deportes acuáticos, esta playa también es muy famosa por sus baños termales de hervideros en los entornos y en especial por las pozas naturales que afloran aguas a altas temperaturas con propiedades medicinales hacen a esta playa una de las más elegidas por parejas y familias en busca de un ambiente renovador.

Playa Máncora (Piura)

Esta es la playa más famosa y preferida por los peruanos situada al norte del Perú, sitio que maravilla por su clima tan privilegiado, excepcional por su variedad en servicios turísticos, animada y bastante activa vida nocturna sin olvidar resaltar sus blancas arenas y sus aguas siempre cálidas. Entre principales atractivos destaca la calidad de sus olas, consagradas como un referente mundial para la práctica de surf, así como las hermosas playas circundantes, tales como "Las Pocitas" que generan piscinas naturales formadas al bajar la marea hacen que esta se convierta en una playa símbolo del Perú, si bien no es el lugar más accesible y barato para el espectador un fin de semana en estas paradisiacas playas puede costar desde 600 soles.

Playa Colan (Piura)

Balneario muy visitado por su historia también es conocido como "La Esmeralda" hermosa playa de arenas blancas y cálidas aguas de colores verdosos que escapan de lo convencional, esta playa de encuentra bordeada por cocoteras y pintorescas casas de madera sobre pilotes que prácticamente asoman sus terrazas a la orilla del mar, esta playa también es la más elegida por sus hermosos atardeceres que brindan una visión inigualable, oleaje ideal para la práctica de deportes acuáticos y resaltando su historia está la iglesia de San Lucas que corresponde a la iglesia más antigua del Perú, vivir esta hermosa experiencia es accesible desde los 500 soles por un fin de semana.

Playa Huanchaco (La Libertad)

Considerado uno de los más fascinantes balnearios del país este sitio emplaza algunas de las mejores playas del Perú que son muy conocidas por su belleza escénica, en su principal punto de elogio encontramos a los sin iguales y característicos caballitos de totora que surcan las grandes olas y se alzan en sus arenas, los caballitos de totora símbolo peruano reconocido a nivel mundial son conocidos como los primeros instrumentos que se utilizaron para la práctica de surf en la humanidad, siendo la confección de estos mismos legado de las culturas precolombinas que habitaron la zona, hoy en día esta playa es considerado reserva mundial de surfing, lo cual le da a esta playa una gran cantidad de visitantes ansiosos por montar los caballitos de totora y llevarse un recuerdo único de este lugar, un fin de semana en estas playas es bastante accesible desde 400 soles.

Con estas 5 opciones que te brindamos en este artículo esperamos puedas decidirte por esa playa de ensueño que buscas para tus vacaciones o tu fin de semana al lado de las personas preciadas para ti, esperamos que te lleves la mejor experiencia cualquiera que sea tu opción.

