Disfrutar de un Viaje, renueva el alma.

Es muy cierto que la vida no es solo trabajo y más trabajo, se compone de muchos buenos momentos memorables que debemos atesorar. El compartir con amigos, disfrutar de una buena comida, incluso tener una buena noche de placer y sexo, más aun liberarse de las tenciones y de la rutina del día a día, olvidarse por completo de la presión del trabajo, de los compromisos y mucho más es por supuesto uno de estos placeres de la vida que uno debe disfrutar. ¡Si es cierto! Los científicos lo confirman inclusive, distraerse y salir a VACACIONAR, es beneficioso para la salud.

Es por esta razón que ofrecemos 4 claves para tener un viaje soñado con éxito y no se trata de solo numerarlos, es que de verdad debes hacerlo para que tengas toda la atención posible en que tus próximas vacaciones sean las ideales y regreses cargado de energías positivas para encarar las vicisitudes y circunstancias de la vida que ofrece la rutina.

1. Organiza tus ideas antes de decidirte a viajar; no es lo mismo pensar en planificar estadías felices en lugares de mucho frío o de mucho calor, parajes de playas, de montañas o de ríos. Organizar tus ideas significa crear un viaje perfecto tomando en cuenta hacia donde te diriges en primera instancia, que esperar de este viaje, que condiciones quieres que este viaje te dé para disfrutar, que climas quieres aprovechar, el sentido del viaje, ya sea puramente de disfrute, temático o histórico.

2. Tu economía primero, vigila bien tus finanzas, no te vayas a las primeras, es bueno indagar en varias agencias de viajes, sobre las precios de los paquetes turísticos, lo que incluye, que tipo de trato tendrás a la hora de tu llegada y posterior estadía, las tarifas de los impuestos, los seguros médicos correspondientes y demás cánones a que puede estar sometida tu visita a un lugar turístico. Luego de esto piensa en tus finanzas nuevamente y escoge el paquete que más te convenga, eso sí, que no te abrume, genere estrés o nuevas deudas al volver de tu viaje.

3. Tu atuendo y maleta debe estar acorde, esta es una verdad absoluta, si tu vestimenta no se adapta al lugar donde tu estarás para disfrutar tus vacaciones, seguro eso es lo menos que harás, más bien se convertirá en un viaje de terror. Imagina por un instante con una maleta llena de trajes de baños, en medio de una terrible nevada, sería un total desastre. Por esto planifica bien qué clase de vestimenta debes llevar y ten presente que cada viaje tiene un protocolo, por ejemplo para los cruceros siempre es bueno llevar ropa deportiva y playera, pero es bueno llevar uno o dos trajes de gala para las noches de eventos especiales. Piensa en también en todo lo que incluirás en la maleta, para que tengas todo a la mano y no necesites lo imprescindible, si llegara a faltar algo puedes obtenerlo del lugar a donde te diriges.

4. Disfruta al máximo tu viaje, no te preocupes más por todo lo que has pagado, lo molesto que pudo ser el viaje, las personas que no pudieron ir contigo, desconéctate de tu trabajo, ya no contestes el teléfono, ni atiendas las redes sociales, es el momento de disfrutar de este que ha sido tu viaje soñado, no lo interrumpas con las pequeñeces de tu rutina de vida y más bien magnifica cada experiencia que vivas durante estos días, realmente no te preocupes y más bien vive el presente de este maravilloso viaje que de seguro has planeado durante mucho, mucho tiempo.

Es verdad que la vida de hoy tan agitada a veces no nos permite disfrutar de un buen viaje sonado pero cuando lo tengas se feliz y permítete premiarte, si sigues las 4 claves para tener un viaje soñado con éxito, seguro te sentirás renovado, libre de estrés y motivado para seguir y afrontar la rutina de vida que llevas.

