Whatsapp implementa un cambio radical en su App

Whatsapp va a permitir que habilites la opción para hablar sin tener el dedo pulsando el botón.

Por: Neptalí Gonzalez

Entre todo lo reciente de la aplicación está el cambio de los emojis, el nuevo diseño de las caritas expresivas para Android se expandieron para ofrecer más. La carita pensativa por ejemplo tiene inclinación y ahora podrás elegir el color de piel para rostros o manos. El estilo se mantiene en general con muchas más sorpresas para elegir.

Lo nuevo que trae Android en el Whatsapp

Ahora la aplicación te permitirá tener un chat más interactivo y divertido, pudiendo escoger nuevos animales, expresiones faciales, personajes y colores. Sin duda los emojis son uno de los cambios más drásticos y también criticados, no todos los usuarios han mostrado agrado por el nuevo diseño.

1) Los emojis

La fantasía se apodera de esta elección dentro del Whatsapp cuando encuentras elfos, vampiros y zombis en sus personajes. Por otra parte el Apatosaurus y un T-Rex son parte de los nuevos animales. Algunas nuevas expresiones permiten mandar a callar, mostrar un rostro con ojos de estrella y otro que levanta una ceja.

En general los nuevos emojis tienen nuevo aspecto, los famosos tres monitos que aunque siguen mostrando el callar, el no oír y el no ver se ven distintos. La esperada imagen de lactancia llega con la madre amamantando, el rediseño de los emojis no ha sido del todo aceptado, el cambio de la carita con ojos arriba en señal de fastidio es el más criticado.

Siguiendo los emojis que son lo más representativo del Whatsapp encontrarás un corazón roto con las partes desnivelas, llama la atención ojos más redondos y un nuevo brillo incorporado para algunas expresiones.

2) Ubicación

Obtener el lugar de ubicación de una persona ya no será problema una vez que tocando la foto de perfil se abra automáticamente Google Maps. Esta forma de acceso es más rápida y sencilla.

Cambios es los grupos de la mensajería

La nueva actualización de Whatsapp llamada versión “beta” trae cosas nuevas para los administradores de grupos. Para los creadores de esta actualización el administrador debe tener más poder que el resto.

1) Inmunidad

Quien crea el grupo está a salvo de ser expulsado del mismo, en el caso de tener algo en contra del creador solo se podrá retirar el permiso a ser quien administre el grupo.

2) Cambio de foto:

Antes cualquiera podía renovar la imagen que poseía el grupo, pero ahora solo quien administra tendrá esa elección. El resto del equipo ya no podrá agregar información en la imagen ni en el nombre.

3) Poder de bloqueo:

Si así le parece conveniente, el administrador del grupo podrá decidir si bloquear a uno o más usuarios. El bloqueo impedirá que el usuario vetado escriba al grupo, sin embargo podrá leer lo que escriben los demás, se trata de un bloqueo que el administrador decidirá por cuanto tiempo mantener.

Lo novedoso del botón para grabar

Si eres de los que ha pasado por la molestia de grabar una larga nota cuando de repente el dedo se suelta te contamos que ya no más. La nueva actualización de Whatsapp va a permitir que habilites la opción para hablar sin tener el dedo pulsando el botón.

Cuando se comience la grabación en Whatsapp de la nota de voz, el dedo se arrastra hacia arriba para que aparezca un candado, esto indica que la grabación estará blindada hasta que decidas liberarla y enviarla.

Fuente: > Neptalí Gonzalez