Prime Wardrobe: Programa que le facilitará las compras online de ropa a las mujeres

Hacer compras es uno de los placeres más satisfactorios para las personas, en especial para las mujeres; y más aún si se trata de comprar ropa por Internet, la cual te ofrece una buena variedad de beneficios, desde comprar en la comodidad de tu casa hasta acceder a ofertas únicas que no encontrarás en las tiendas físicas. Incluso, las valoraciones de otros usuarios suelen ayudar mucho en la decisión de tus compras online.

No obstante, uno de los problemas de comprar ropa por Internet es el hecho de no saber si esa prenda de vestir que ves en tu pantalla realmente te quedará bien. Frente a esa necesidad y como ya nos tiene acostumbrados Amazon, con sus diferentes servicios y/o productos orientados a satisfacer las necesidades más básicas de las personas (Ejemplo: las bocinas inteligentes Echo Look, programa de TV en vivo, etc.), ha presentado su próximo servicio Prime Wardrobe.

Amazon te invita a “probarte tu ropa antes de comprarlo por Internet”. Para ello, debes de elegir un número determinado de artículos desde la tienda Amazon Fashion, luego estos te serán enviados a tu casa u oficina. De esta manera, tendrás la oportunidad de probarte y ver con cuales te quedarás. Finalmente, podrás devolver las que no sean de tu agrado, sin ningún costo adicional y con una devolución sencilla.

Es así, que gracias a este servicio Amazon impulsará a sus clientes a comprar más de lo planeado, ya que tendrán la oportunidad de probarse varias prendas. Es más, te ofrecerán descuentos especiales en el caso de comprar más prendas. Cuanto más prendas compres a más descuentos accederás.

Si deseas acceder a más información sobre el servicio de Prime Wardrobe de Amazon puedes hacerlo desde su web oficial, donde podrás inscribirte para recibir un email cuando se lance oficialmente su servicio para todo el público en general.

Ahora si podrás comprar esa ropa de la Fashion Week 2017 que tanto deseaste, sobre todo con la seguridad de que te quedará realmente bien.

