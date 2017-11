Pokemón GO y Harry Potter Wizards United serán N° 1 en Realidad Aumentada

El juego será basado en el universo del joven mago Harry Potter

Por: Carlos Coronado

En colaboración con Warner Bros, Niantic Labs está desarrollando un nuevo juego móvil de Realidad Aumentada y que se llamará Harry Potter: Wizards United (Magos Unidos).

¿Y de qué trata este juego? Aunque no tenemos detalles del mismo, se espera que este sea igual que Pokémon GO, es decir, en realidad aumentada.

Se puede deducir con total seguridad que él juego será basado en el universo del joven mago Harry Potter del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería y los fanáticos de uno de los magos más populares de la literatura contemporánea podrán conocer los alrededores de esta imponente escuela de Magia, además de combatir otros magos y ser asignados en las diferentes casas de magia por el sombrero seleccionador. También se podría explorar diferentes barrios y ciudades del mundo real para descubrir misteriosos artefactos, aprender a lanzar hechizos y conocer bestias legendarias y personajes icónicos en el camino.

Según Niantic Labs se está siguiendo una ruta similar a la de Pokémon Go, es probable visitar ciertos lugares del mundo real que ofrezcan la oportunidad de aprender de estos hechizos antes de luchar contra bestias mágicas o magos tenebrosos, las cuales pueden funcionar como las incursiones de Pokemones realizadas en Pokémon Go. Se usará un modelo similar del mundo real y las ubicaciones en él, es probable que las ubicaciones destacadas en juegos como Pokemón Go sigan siendo prominentes en Harry Potter: Wizards United. También es completamente acertado que se haga posible la ubicación en el mundo real de la plataforma 9 y 3/4 en King's Cross en Londres, por ejemplo, jugando un papel importante en el juego, pero eso es pura especulación.

La creación de este nuevo juego de Realidad Aumentada por la empresa Niantic Labs no significa la descontinuación de la plataforma de Pokemon Go y prueba de ello es que dicha empresa prepara actualizaciones del juego para 2018 y próximamente serán revelados los detalles, ya que efectivamente se están ampliando muchas características del juego para el próximo año, por lo cual en los días venideros estarán disponibles las actualizaciones para todos los usuarios y seguidores de la importante plataforma de juego donde hacen vida nuestros queridos Picachu y compañía.

Fuente: