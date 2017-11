Facebook quiere tus fotos intimas solo para el

Cada cinco mujeres son víctimas de agresión a través de las redes sociales

Por: Neptalí Gonzalez

Este método no solo será aplicable para las relaciones tormentosas y hasta obsesivas, también evitará el cyberbulliyng

Cuando las parejas terminan sus relaciones, suelen quedar conflictos entre ambas partes e incluso a su alrededor, tomando los materiales intercambiados muchas veces por medio de Facebook, como una forma de represalia contra la otra persona, generando una tendencia actual bautizada como “porno vengativo”.

¿Qué hace Facebook con estas imágenes?

Recientemente el dueño de Facebook, el empresario Mark Zuckerberg, descubrió por medio de diversas pruebas en Australia, que una de cada cinco mujeres son víctimas de agresión a través de las redes sociales, en especial en su famosa plataforma, de allí que quiere que se limite la publicación de las mismas.

Sin embargo el estudio realizado, podría significar un delito para muchos países, incluso más grave comparado a lo que podría significar el daño que representaría para la persona el hecho que sus fotografías intimas de divulguen, primeramente en Facebook y luego en el resto de internet.

Zuckerberg también reveló que la plataforma Facebook está programada para almacenar en su sistema nombre completo, correo, juegos, números telefónicos, imágenes, en fin, todos aquellos datos privados que pudiesen ser tomados por terceros para darles un mal uso.

La decisión de Zuckerberg

Facebook se encargará de realizar un análisis de la publicación, a la cual le desligará los datos personales pero no procesará la imagen, esto quiere decir que no quedará registrada en su sistema. Esto permitirá que cuando alguien cargue una fotografía que guarde similitud con un hash previo, no será monitoreada, ni se publicará ni se visualizará en el storytime.

Por ahora es Facebook quien da el paso adelante en erradicar el mal uso de las imágenes, pues otras empresas similares como Microsoft y Google no han mostrado interés en erradicar la difusión de contenidos privados, se especula que en caso de ocurrir algo o algún usuario se vea envuelto en un problema moral, dichas compañías no tomarán cartas en el asunto.

¿En qué consiste el método anti filtración?

Luego del estudio a los usuarios australianos, se comenzó a desarrollar un programa piloto en el cual se ha solicitado a las personas que envíen sus “nudes”, lo que se busca es evitar el “porno vengativo” y brindarle seguridad a los usuarios, evitar daños y resguardar la intimidad de la persona para que nadie haga uso de los contenidos sin su consentimiento.

De este modo las ex parejas y la sextorsión serán cosas del pasado, tanto en la vida real como en el plano virtual, pues es una forma de evitar que a la larga las personas se vean en situaciones vergonzosas e inmorales, pudiendo ser abusados, de allí la prioridad de Facebook por resguardar la privacidad de sus usuarios.

El empresario estadounidense aconseja a los usuarios a que compartamos nosotros mismos los contenidos por medio de la herramienta Facebook Mesenger, aquellos contenidos íntimos que podrían ser vulnerados. Las imágenes, por menos o más explícita que sea, deberán ser enviadas a los controladores de la red social tras llenar un formulario, de este modo se marcará y bloqueará para que quede entre el dueño de la imagen y el servidor de Facebook.

La tecnología a emplear consistirá en un programa de reconocimiento que comparará imágenes parecidas, por lo tanto si la imagen es de larga data, si otra persona la tiene bajo su poder y la hace pública, la cuenta de quien está tomando venganza será bloqueada.

Incluso evitará que quien intente buscar imágenes comprometedoras tuyas, no las encuentre y mucho menos las comparta, pues tú mismo puedes activar la etiqueta “imagen no consensual” y Facebook se sincronizará con Instagram, de modo que por ninguna de las dos redes sociales encontrarán tu material íntimo.

Así que al expandir el mecanismo de protección, Facebook garantiza la tranquilidad de las personas que envían imágenes “hot” pues quedará entre la privacidad de la red social y tú, evitando que tras una ruptura tu ex pareja las use en tu contra y aun peor, sin autorización.

Pero el equipo de Facebook no está solo en este nuevo programa, pues se han aliado con la Comisión de Seguridad Digital de Australia, de este modo la comunidad no tiene acceso a las imágenes que no van acorde a las condiciones de uso de la empresa. Pero tranquilo, Facebook no la guardará, lo que hace es crear tu huella digital para identificar tus imágenes creando un código personal encriptado en la foto, que detectará cuando alguien intente compartirla y coincida con tus imágenes registradas.

Se presume que los próximos países en los que se implemente el programa de seguridad a los usuarios sean Estados Unidos y Canadá, pues este método no solo será aplicable para las relaciones tormentosas y hasta obsesivas, también evitará el cyberbulliyng, un fenómeno creciente entre los adolescentes.

Fuente: