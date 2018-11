¿Cómo determinar cuándo es mucha red?

Las redes sociales con equilibrio

Lo justo y necesario, en las redes sociales es realizar las tareas diarias, sin perjudicar la vida real, pero es que la vida real a veces es las redes sociales y el internet… Como determinar cuándo es mucho el tiempo que pasamos en las redes sociales, ese es el asunto.

Principalmente en esta era de la tecnología, podemos darnos cuenta que cada uno determina la medida de entrega de las REDES SOCIALES, pero debe existir un grado de libertad del internet, sino nos convertimos en esclavos del tiempo en las redes sociales. Disfrutar de las redes sociales como Ciudadanos Globales y no que las redes se aprovechen de cada uno.

Pero no sigamos revoloteando en el tema y justificando el tiempo en redes sociales, más bien veamos cuales son los síntomas de una persona que realmente pasa mucho tiempo en redes sociales y su conducta ya se ha modificado y justificando esta conducta pueden llegar a la "Obsesión Compulsiva" de estar a cada instante sumergido en ellas.

Signos de Preocupación y de motivo de agobio a la vez.

POR LO GENERAL LA VIDA SOCIAL ES NULA… Uno de los principales motivos por los cuales debes preocuparte, es que no tienes vida social, es cierto y es que pasas tanto tiempo en las redes que ya se vuelve una adicción, te preocupas más por la vida que tienes en la red. Muchas personas se absorben en las redes sociales y realizan tantas actividades en ellas que no pueden soportar un instante estar lejos de ellas, por lo cual abandonan sus actividades personales, sus tareas en la vida real e incluso aun estando en reuniones familiares permanecen aislados o autoexiliados dentro de las familias, porque al menor instante que puedan salirse de las redes se vuelven iracundos y malhumorados, con los demás.

NO PUEDEN DEJAR DE MIRAR MI TELÉFONO… Preocúpate si realmente, no puedes vivir sin mirar el celular, la Tablet o cualquier aparato tecnológico, muchas personas se aíslan literalmente y se sumergen en sus diferentes instrumentos de tecnología. No pueden pasar un instante sin ver qué hay de nuevo, si existen likes o comentarios de sus diferentes post, incluso llegan a deprimirse si no existen interacciones dentro de cada una de sus cuentas, viven para las redes y no hay cabida para nada más.

ASUMEN QUE TODOS TIENEN QUE ESTAR EN LA ONDA… La onda de las redes sociales es su movida, no hay nadie que pueda resistirse a ella y todo aquel que no esté en tendencia es sin duda alguna un bicho raro que está perdiendo el tiempo y no pertenece a esta época, esto es lo que sus mentes piensan de todos aquellos que no compartan sus ideas, sin embargo esto, está muy lejos de la realidad, porque cada cosa tiene su tiempo y su espacio, no todos debemos saber o dominar cada nueva red social, que pueda aparecer.

VIVEN ALTERADOS POR EL TIEMPO… Angustiados con el tiempo, porque siempre en las redes sociales, todo es al instante y al momento y lo que no se comparte ya mismo, se pierde, la exclusiva la quieren tener a costa de todo y mientras más exclusiva den más experto se vuelven en un determinado segmento, ya sea de la moda, de la música, del estilo, de las finanzas y las criptomonedas, del traden o del forex, del marketing, entre otros, sin embargo esto roza a la Enfermedad. Pero debes preocuparte, si realmente piensas así porque el mundo es muy diverso y tantas noticias que casi es imposible tener todo el tiempo exclusivas, por otro lado si ha de saberse una noticia se sabrá en el momento justo.

Por mucho de esto y mucho más, es que en la actualidad han surgido términos como el tecnopatías, que son personas que no pueden estar sin estar pendientes de las redes sociales, además por mucho es que algunos inventan noticias y las convierten en Fakenews.

De esta manera es que se debe tener mucho cuidado en pasar tanto tiempo en las redes sociales, aunque puedes tener hasta tu trabajo en internet, se sabe que puede ser adictivo conocer y saber de las noticias más importantes del momento en todos los ámbitos y de compartir nuestras vivencias con los amigos, pero más importante es vivir y compartir con nuestras familias y hacer de nuestras vidas un estado de gracia siempre y en todo momento, si hay que compartir los momentos en las diferentes redes, se puede hacer sin llegar a lo obsesivo.