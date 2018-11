5 trabajos que puedes hacer desde casa.

5 Trabajo desde Casa

Sin duda alguna muchas personas aún no lo han percibido y es que el hecho de trabajar por internet desde la comodidad de la casa, sigue siendo un acto de locos. Pero poco a poco, la tecnología nos está arropando y nos abre los ojos para entender que las plataformas digitales, cada día nos pueden volver más libres financieramente, sin tener que cumplir un horario fijo.

¿Cómo comenzar?

¿Qué hay con el Redactor Freelance?

El truco no es abrumarse y más bien empezar por cosas pequeñas, como ser Redactor Freelance, y es que esta forma de tener dinero desde casa, lo podemos hacer bajo la modalidad de contratados a distancia, incluso podemos tener un grupo de persona que nos apoyen y redactar para una revista digital, un periódico, un blog, comunidades o simplemente dedicarse a hacer comentarios en diferentes plataformas como Facebook, Twitte, Instagral, Telegram, entre muchas otras.

¿Qué es eso de Youtuber?

Otra de las formas para poder monetizar, es dedicándose a hacer Videos y publicarlas en diferentes plataformas, lo importante es escoger un verdadero nicho, que cuente con mucho seguimiento y que pueda permitirnos abrimos paso a la libertad financiera. Pero no solo es contar con un nicho, estudiarlo y conocer sobre el tema de este nicho en particular, sino hay que hacerlo con profesionalismo, simpatía, naturalidad y proyectarnos hacia una meta en particular, es decir ser siempre un Emprendedor. Plataformas como Youtube, Steemit, Dtube, entre otros nos pueden brindar muchos seguidores fieles que vean las diferentes publicaciones y se enganchen con nuestras publicaciones.

El mágico mundo del DropShipping

El mundo del internet da para todos y las Ventas por enlaces de tiendas virtuales, es un mundo muy lucrativo, dedicarse a hacer DropShipping, es una ventana abierta a muchas posibilidades y realmente muy lucrativa, ya que contamos con un stock de producto que realmente no tenemos, con las plataformas de empresas gigantes, con los descuentos, con las marcas y simplemente lo que debemos hacer e es empezar a comercializarlos. El cómo hacerlo, puede resultar muy fácil o muy sencillo dependiendo a tu dedicación, lo cierto es que con un artículo muy interesante, puedes apañarte con muchos productos que vendan grandes compañías como Amazon, Alibaba, entre otras y sacarle el jugo a estas posibilidades, ciertamente, estas compañías ofrecen contratos oficiales para que seas un afiliado y puedas ganar desde el 30% de comisión por ventas o tarjetas de regalos, productos, descuentos en sus plataformas, entre otros.

Ser Influencer, es genial.

Te gustaría tener muchos productos de empresas colaboradoras, que te piden que seas su imagen en las redes sociales, si esto es lo tuyo, puedes lograrlo, siendo un Influencer. Si y es que hasta hace muy poco este término, no era ni remotamente conocida, pero hoy en día, existen millones de personas que se han convertido en influenciadores y apalancadores de las marcas tradicionales o no, por lo cual se dedican a consumir un producto en particular y a evidenciar las bondades de este, recomendándolos con sus seguidores y haciendo que la confianza de uso se vuelva una nueva forma de comercializar. Hoy en día, se están probando los Micro Influencer, que van a nichos muchos más específicos y con mejor alcance, lo importante es tener seguidores a montones y que tú te mantengas activo y comentando en las diferentes redes sociales, con lo cual, los Influencer, se convierten en una forma de lucrar, haciendo que Alcanzar Metas económicas sean un verdadero paseo por las redes.

La Publicidad en la actualidad

Por último de las tantas modalidades, podemos mencionar, la Monetización Por Cliqueo, muy difundida y aceptada por muchos, y es que las PTC, revolucionaron la forma de hacer y ver publicidad, existen infinidad de páginas que te pagan por ver y comentar publicidades, unas muy buenas y otras no mucho, pero sin embargo, tienen mucho éxito y aceptación.

En todas estas formas y en cualquier otra, que de verdad existen muchas, lo que debes saber que debes ser constante, muy profesional y sobre todo dedicado, además de cumplir muy bien con las exigencias que las plataformas impongan, la Tecnología avanza y el internet se vuelve mucho mas eficiente por lo cual hay que saber trabajar desde estas mismas herramientas para así poder sacarle provecho mucho más a tu tiempo desde casa.