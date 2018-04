5 Sorprendentes Beneficios de Dedicarse a los Juegos Online

De igual manera hay personas con pocas habilidades para socializar e interactuar

Con el auge del internet todo cambió y los juegos online están a la vanguardia de la diversión virtual. En la actualidad es posible jugar con otros usuarios o contra el ordenador a través de internet y formar parte de grupos de jugadores de diferentes partes del mundo. Continúa leyendo y conoce los 5 sorprendentes beneficios que trae consigo dedicarse a los juegos online.

En mi experiencia personal he tenido la oportunidad de jugar dragonbound, otra versión de lo que en algún momento se llamó Gunbound. Desde hace algunos años este juego está disponible en línea desde su página oficial con su versión HTML, o por medio de facebook. Hoy puedo decir que muchas de mis habilidades personales se las debo en parte a los juegos.

Gran variedad de juegos online

A través del tiempo han surgido cada vez más sitios de juegos en internet, haciéndose cada vez más popular este tipo de pasatiempo. Muchas personas incluso planifican sus actividades diarias reservando horas para dedicarlas a jugar un rato.

Para mucha gente los juegos online no son una simple diversión pues ya se han convertido incluso en una forma de vida. Las plataformas de juegos online brindan la posibilidad incluso de encontrar juegos donde se pueda intercambiar, comprar y vender recursos útiles para las partidas y para subir de nivel, por lo que muchos usuarios consiguen ganancias económicas de esta forma.

Son múltiples los juegos que podrás encontrar en las plataformas de juegos online, desde los juegos de mesa tradicionales hasta las sagas de acción más sorprendentes. A continuación te mostramos los tipos de juegos más populares en estos entornos web:

? Juegos de mesa: En esta categoría se encuentran aquellos juegos que simulan los tradicionales juegos de mesa que adora toda la familia, pueden encontrarse aplicaciones para jugar dominó, cartas, monopolio, ajedrez, damas entre otros.

? Juegos de acción: Son juegos por lo general relacionados con éxitos del cine de acción conocidos. Su temática se basa muchas veces en disparos, adrenalina y escenarios muy activos. Ejemplos tenemos muchos como Gears of War, Battlefield, Halo, etc.

? Juegos de estrategia: Estos juegos plantean el uso de estrategias para mejorar el nivel o controlar cierto sector del mapa. Implican técnicas como gestión de recursos, aprovechamiento del tiempo y movilización correcta de la población. En esta categoría entran los clásicos Starcraft, Age of Empires, Warcraft, Diablo, etc.

? Juegos de deportes: Son los que emulan el escenario de una competición deportiva conocida. En esta categoría se pueden ver juegos como béisbol, baloncesto, fútbol y hockey. En muchas ocasiones integran personales de la vida real como jugadores importantes de los clubes y ligas del mundo como por ejemplo en los juegos de FIFA y PES vemos siempre a Messi, Ronaldo, Neymar, etc.

? Juegos de apuestas: Esta categoría incluye todos aquellos juegos en donde se involucran apuestas entre los usuarios o entre el usuario y la web. Muchas veces se utilizan monedas electrónicas válidas dentro del sitio web que luego podrán ser cambiadas por dinero real bajo ciertas condiciones.

? Juegos de carreras: Son sin duda uno de los tipos de juegos online más emocionantes pues mediante ellos podemos sentir la adrenalina de la velocidad y los obstáculos en primera persona. Estos juegos pueden llevarse a cabo de forma individual, contra reloj, contra la máquina o multijugador. Tenemos desde el clásico Mario Kart hasta las últimas versiones del Need for Speed.

Aunque muchos sostengan que jugar en línea puede ser perjudicial de alguna manera, los juegos online traen implícitos una serie de beneficios que no podemos dejar de considerar. Descubre a continuación 5 beneficios de jugar online.

1.-Juegos como terapia ocupacional

Algunas personas que han pasado o están pasando por situaciones difíciles en su vida como enfermedades graves, traumas producto de accidentes, lesiones de lenta recuperación o depresión emocional, encuentran en los juegos online un aliciente y entretenimiento que los ayuda a olvidar por momentos las circunstancias negativas y hacen que el tiempo pase más rápido en el proceso de rehabilitación. Muchas personas se han enterado de este beneficio y de muchas otras noticias de interés a través de este blog de novedades de internet.

2.- Una nueva forma de aprender

No sólo los juegos online educativos son una herramienta útil para el aprendizaje, también lo son muchos tipos de juegos que se encuentran a través de Internet. Cada juego contiene una temática, una serie de tácticas y de estrategias, e incluso una historia detrás de la trama de desarrollo, es por ello que al involucrarnos en un juego en específico lo más probable es que terminemos por adquirir muchos conocimientos interesantes que giran en torno a las mismas partidas. Un claro ejemplo de esto son los juegos del estilo de Age of Empires y Call of Duty donde aprendimos mucho de la historia de la civilización y de la primera y segunda guerra mundial.

3.-Mejoran la toma de decisiones

El estar en contacto permanente con diversos juegos online hace que nuestros reflejos se afinen, tanto en el plano psicomotor como en el plano exclusivamente mental. Por eso al practicar estos juegos disponibles en internet sentirás que la toma de decisiones en tu vida será una aspecto que manejes con más soltura. Las decisiones que tomes siempre serán orientadas a buscar la mejor alternativa de triunfo, los cálculos que realices en momentos críticos de tu vida tendrán mejor influencia en las decisiones y por ende en tu futuro.

4.-Ayudan a generar dinero

Los juegos online no solo pueden proporcionar diversión, también pueden ser una fuente efectiva de ingresos. Ciertos juegos dan la posibilidad de acumular recursos que por lo general son de gran utilidad para avanzar de niveles. Muchas personas se dedican a acumular estos recursos virtuales y cambiarlos eventualmente por monedas reales, lo que les genera una fuente de ingreso estable. Otra forma de generar dinero a través de los sitios online para juegos son los juegos de apuesta, sin embargo en esta modalidad todo dependerá de tu suerte o destreza para una competencia o disciplina en específico.

5.-Compartir en familia y amigos

Muchas veces, por diferentes razones, los miembros de una familia puede que tengan poca comunicación entre sí. Tal vez sus temas de interés y de conversación sean totalmente distintos dependiendo de la edad o el género, y esto hace que cada quien se encierre en su rutina. De igual manera hay personas con pocas habilidades para socializar e interactuar con otras personas. Los juegos online parecen ser en esta época una alternativa para que las personas se acerquen y se unan. Esto sucede especialmente en los juegos colaborativos donde se aprende el trabajo en equipo, la unidad y el apoyo mutuo.

Jugar en línea se ha convertido en un entretenimiento muy popular, es posible que aún no estés disfrutando de los beneficios de esta actividad. Anímate y busca el juego de tu preferencia para que sientas la emoción de competir contra el mundo desde la comodidad de tu hogar.

