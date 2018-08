Permítete disfrutar de la Vida.

Disfrutando de la sexualidad

La sexualidad a flor de piel.

120

Con la sexualidad a flor de piel.

Si piensas que las hormonas hacen estragos, debes pensar muy bien y es que los pensamientos, las imágenes y la información circundante, puede hacernos estar pendiente demás en la Sexualidad. Muchas personas se han hundido en un mar de sexo y no han podido salir de esta marea, sin embargo muchos llevan una sexualidad sana, consiente, paciente, pero aun así sienten que les falta algo.

En la actualidad, debemos estar atentos a las señales que nos quieren enviar los demás, debido a que existen un sin número de condiciones sexuales, tendencias y Orientaciones sexuales que podemos estar de acuerdo o no, pero sin embargo existen y conviven con nosotros haciendo que este a flor de piel la sexualidad.

Realmente que importa…

Lo realmente relevante es que tu te sientas bien con lo que eres, con lo que sientes y que disfrutes al máximo de tu sexualidad, que lo hagas de forma consiente, con la persona que amas y que te ame y que puedas sentirte libre de hacer con esa persona todas las fantasías que se puedan respetando eso sí, de la voluntad del otro.

Existen oportunidades, en que después de tener la sexualidad a flor de piel, como todo va mermando las ganas, decayendo la frecuencia del sexo y posiblemente se llegue a una etapa en la que ya no se desee o se disfrute al máximo del sexo con aquella persona amada, por lo que hay que recurrir a ciertas técnicas, juguetes, fantasías, objetos, películas, en fin a la creatividad para que se mantenga la llama encendida de la pasión, claro está si así tú lo decides.

Pero la sexualidad es un tema variado, complejo, delicado, por esta razón hay que tener en cuenta los gustos de cada quien, lo realmente importante es que se ejerza con decisión, poder y con mucha autoestima, que la vida no nos lleve por un camino sexual que no queremos recorrer, si se explica mejor, es el hecho que todo lo que decidamos hacer debe tener conciencia de ello.

Por esta razón es que nadie puede obligar a nadie a hacer nada que no quiera, debemos Amarnos a nosotros mismos, la Sexualidad hay que gozarla, disfrutarla, pero concienzudamente, para vivirla a plenitud. Hoy día existen diversos motivos, juguetes, velas, artefactos, disfraces, aromas, que pueden hacer de la experiencia de vivir la sexualidad a flor de piel una sensación única y que nos deje prestos y entusiasmados para las próximas veces, para dejar ese sabor de ansiedad, de querer más que nos unirá mas con lo que queremos, por eso debemos explorar cada día más y realmente no quedarnos en un solo plano de experiencia y disfrute, cosa que no tiene que ver en ningún caso con la orientación, las formas o maneras sexuales que existen en la actualidad, cuando se dice que hay que explorar es en los planos que uno decida explorar y en los que se sienta cómodo para satisfacer sus deseos.

Por esta razón, debemos darnos la oportunidad, de disfrutar de la vida, con mucha Inteligencia Emocional y con mucho respeto del otro o de los otros, de nuestro prójimo y de la Sexualidad que tenemos a flor de piel y si es posible, alargarla, extenderla y renovarla, para así tener una salud sexual sana y con chispa de energía y vida.

Loading...

Fuente: > Marco Mogollon