No es como si tener papada se tratase de una enfermedad en sí misma, aunque si esta se vuelve muy prominente puede ser un signo de alguna enfermedad por lo que si ese es tu caso te recomendamos ver un doctor. Por otro lado si lo que tienes una papada de esas que disgustan pero no hacen daño, no necesitas ir al doctor a que te de un tratamiento para la papada, ya que existen muchos que puedes hacer desde la comodidad de tu casa, de manera sana y natural y que te ayudaran a eliminar ese molesto atributo.

La papada no es más que una acumulación de grasa, por lo que evitando las grasas y cuidando la salud de nuestra piel ya tenemos prácticamente la certeza de que esta no aparecerá y si lo hace ya sea por predisposición genética o lo que sea, será leve y la podremos hacer desaparecer fácilmente.

Otros tratamientos para la papada son Masajes con aceite de rosa mosqueta, aceite de oliva o ricino: estos aceites tienen propiedades excelentes para la piel, le devuelven su elasticidad, promueven la regeneración, evitan las arrugas, la mantienen hidratada y más, por lo tanto, un masaje en la zona de la papada con estos aceites es un gran tratamiento para desaparecerla.

Evitar el sol: en general el sol es enemigo natural de la piel, este la daña de una manera increíble y puede incluso causar cáncer, por lo que evitarlo es una de las mejores cosas que puedes hacer con tu piel incluyendo la papada, ya que una piel reseca y dañada es poco elástica y tiende a colgar en esa zona con bastante facilidad.

Crema de café y miel: el café siendo la fuente principal de la cafeína es una gran alternativa para tratar la piel de la zona del cuello y evitar la papada. La cafeína es un ingrediente principal en la elaboración de costosas cremas anti edad, por lo que la utilización de esta combinada con la miel para la hidratación le asegura a tu piel una muy buena regeneración evitando o atacando la molesta papada.

Fuente: > Mejor Con Salud