Ola de frío cobra más de 600 víctimas

LAMENTABLES PÉRDIDAS

El Ministerio de Salud del Perú (MINSA) informó que la cifra de personas fallecidas por neumonía hasta el momento es de 604, esto debido a la neumonía producto de las temperaturas extremas registradas en este invierno.

La cifra corresponde a 400 adultos mayores y 72 niños menores de cinco años

Pero los problemas no terminan ahí, la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Gladys Ramírez informó también que en Lima se tiene el mayor número de casos de gripe AH1N1 seguidos por Piura, Puno, Cuzco, Madre de Dios y Tacna.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y AYUDA

Este invierno recién comienza, de acuerdo al Sernamhi las temperaturas que estamos experimentando seguirán, por ello se recomienda vacunarse en contra de la gripe AH1N1.

Pero ¿Qué pasa con los más afectados? Para ayudar a las familias afectadas en Lima se lanzó la campana “Un abrigo, una sonrisa” para recolectar lo necesario y ayudar, puede ser ropa de invierno, frazadas, etc. Los puntos de recolección de las donaciones se encuentran en el pasaje Santa rosa (al lado de la municipalidad) y en la cuadra 35 de la Av. Arequipa en San Isidro. Lo recolectado será distribuido en poblados altoandinos de Huancavelica, Puno y Ayacucho, debido a que ahí las temperaturas pueden descender hasta 23 grados bajo cero. La recolección se dará hasta fines del presente mes.

FRÍO QUE MATA

El último fin de semana se presentó un reporte periodístico en un canal nacional (puede encontrar el link en las fuentes) en donde se señala que las heladas a diferencia de otros años han adelantado su llegada y están afectado a once regiones de todo el país.

Como sabemos Puno uno de los departamentos más críticos, destacando el pueblo de San Antonio de Putinas, en donde hasta el momento han llegado hasta 15 grados bajo cero y en donde han fallecido seis niños.

¿SERÁ SUFICIENTE?

El estado por su parte lleva materiales y abrigos a algunas zonas, los ministerios de Salud, Vivienda, Mujer, Energía, Desarrollo e Inclusión Social, Ambiente, entre otros, entregaron 606.325 toneladas de frazadas, picos, palas, carretillas, pantalones, abrigos, etc. Pero no hay nada que nos asegure que la ayuda llegara a los pobladores, ya que todo se dirige a los gobiernos regionales y municipios ¿podrán ellos llevar los víveres a los pueblos mas alejados?

Por otro lado, este problema persiste todos los años, es un poco incompetente brindar ayuda cuando ya es muy tarde, lo ideal sería tomar medidas de prevención antes de que las desgracias como la muerte de personas inocentes nos haga entrar en consciencia.

¿PREVENCIÓN?

Sí, prevención. Se puede evitar y no tienen que morir inocentes. La Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , realizó un reporte hace 8 años titulado “Cambio climático, eventos climáticos extremos y salud pública” en donde especifican que el daño que causa el frío sobre el cuerpo humano pueden ser enfermedades (respiratorias, cardiovasculares, musculares, dérmicas) o lesiones (piel de trinchera, sabañones, hipotermia).

¿Cuál es el caso del Perú? El médico peruano Elmer Huertas, aclaró que las cifras brindadas por el MINSA corresponden a niños fallecidos por enfermedades respiratorias, como neumonía, bronquitis. Pero esto no se debe a la baja temperatura si no a la pobreza y a la desnutrición. Los niños fallecidos han sufrido de anemia y mala alimentación, lo que no les permitía tener un sistema inmunológico capaz de defenderlos.

Tratemos entonces de prevenir las muertes y no enviar ayuda que es casi inútil a estas alturas.