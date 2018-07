La terrible epidemia del baile

Terminó con cientos de vidas en la edad media

La epidemia fue tan grave que los escritos indican que hasta 15 personas morían diariamente, debido al cansancio, paros cardiacos, derrames, etc. Sin embargo no fue la primera vez que esto pasaba, hacia siglos antes, en 1021 en la ciudad de Kölbigk (Alemania) sucedió un episodio similar en Nochebuena, hay registros de que también ocurrió en 1237, 1247,1278, 1374 y 1438 pero el caso de 1518 es del que se encuentran más descripciones, digo descripciones porque obviamente no es una descripción científica ni medica lo que Paracelso apuntó. Recordemos que en la edad media, nos encontramos con una cultura totalmente religiosa, en base al contexto sociocultural, era de esperarse que la gente confunda estos acontecimientos con algún tipo de maldición u enfermedad. Fue así que lo bautizaron con el nombre de “el baile de San Vito” por un santo del cual hablaremos más adelante.

Debido a esta contagiosa plaga, los burgueses del lugar decidieron pedir ayuda a los médicos locales, quienes diagnosticaron que la causa era un “recalentamiento de la sangre” y el tratamiento era bailar hasta acabar con el impulso, algo que no tiene mucho sentido en estos tiempos, pero para ese entonces parecía la mejor opción.

John Walker, historiador y autor de «Un Tiempo para Bailar, un Tiempo para Morir: la Extraordinaria Historia de la Epidemia de Baile de 1518» cuenta en su libro que, dadas las indicaciones de los médicos, todos cooperaron para llevar a cabo el tratamiento y terminar con la enfermedad, los gremios del pueblo dejaron un espacio libre para que los bailarines puedan danzar, también contrataron músicos y ayudantes para que auxilien a quienes caían del cansancio.

Como es de esperarse, el tratamiento no tuvo ningún efecto y la gente seguía muriendo. Decidieron tratar esto como un asunto divino, creyeron que era una maldición, así que prohibieron el baile y la música hasta que termine la epidemia. Los afectados fueron trasladados a la capilla de San Vito. Paracelso menciona que se curaron gracias a este santo y la epidemia terminó en septiembre.

¿Qué fue lo que realmente ocurrió?

Obviamente no fue ninguna maldición y para el día de hoy ya hay una explicación científica, los datos descritos en la edad media se realizaron basados en sus conocimientos empobrecidos de ciencia y sesgados por la religión de aquel entonces, que impidieron que los enfermos puedan ser tratados debidamente, para entender que es lo que pasó, empecemos explicando el origen.

¿Quién fue San Vito?

La enfermedad llevaba su nombre debido a que San Vito, fue conocido como el santo de la epilepsia. Cuenta la leyenda que Vito falleció a los siete años, tras ser torturado toda su vida, junto a su nodriza Crescencia y a su tutor Modesto por tener creencias cristianas siendo hijo de un pagano. A pesar de su corta edad él hacía muchos milagros, esto llegó a odios de Diocleciano, quien tenía un hijo que sufría de epilepsia, por lo que le pide a Vito que haga un milagro y cure a su hijo, este sería su último milagro ya que luego de curar al niño, Vito es encarcelado y condenado a la muerte. A pesar de ser tan solo un niño lo ponen en una caldera con aceite hirviendo, esperando ver que muera, Vito empieza a hacer unos movimientos muy extraños, como danzando que asociaron a la epilepsia que acababa de curar, es por esto que es reconocido como el santo de la epilepsia. Es lógico las terribles convulsiones que sufrió el niño fue por el dolor y la agonía que sufría al morir o quizá porque el padecía también de Corea.

¿Qué fue en realidad el baile de San Vito?

Volvemos a la plaga de la edad media, el cruel nombre que le dieron a la enfermedad producida en aquel entonces fue confundida con la Enfermedad o Corea de Huntington y la Corea de Sydenham o corea menor, caracterizadas por movimientos involuntarios frenéticos, mismos movimientos que padecieron las personas en 1518 y puede que también los de San Vito tras ser torturado.

Se les denomina corea ya que viene del griego khoreia, que significa baile. Por lo que todas las enfermedades con signos similares llevan el mismo nombre. Ahora hablemos de ellas.

ENFERMEDAD DE HUNTINGTON Y COREA DE SYDENHAM

Es una enfermedad neurodegenerativa, que a largo plazo causa que los pacientes presenten movimientos involuntarios, problemas emocionales, cambios de personalidad, incapacidad cognitiva, etc. Se presenta en los adultos entre los 30 y 40 años. Los síntomas empiezan a manifestarse con irritabilidad, depresión, falta de coordinación, movimientos espasmódicos. Tal y como ocurrió en 1518. Sin embargo con un correcto tratamiento los pacientes pueden vivir se 15 a 20 años luego de iniciada la enfermedad. Su origen es genético, por lo que la enfermedad se hereda.

Por otro lado la Corea de Sydenham es producida por una infección y también pudo haber sido lo que padecieron aquellas personas ya que la condiciones de salubridad en aquel entonces eran nulas, actualmente esta enfermedad es muy poco común porque ya tiene cura. Sin embargo el Huntington no.

El mal que padecieron aquellas pobres víctimas de la ignorancia de aquella época fueron estas enfermedades y también puede relacionada con la psicosis colectiva, ya que la sociedad era muy pobre, desesperada por el hambre y sobretodo subyugados y sometidos a creencias muy oscuras, viviendo con miedo y subyugados a “influencias” de demonios de todo tipo que la iglesia creaba, en conjunto un daño psicológico terrible que pudo desembocar también en los episodios que vivieron.