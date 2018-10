Harold W. Manner: "El cáncer no es una enfermedad sino un negocio"

Según el Dr. Harold W. Manner afirma que no existe una enfermedad llamada cáncer y que no es más que una deficiencia de vitamina B17 (La amigdalina es también conocida como laetril, amigdalina o nitrilosida, aunque estos compuestos no se refieren a una sola entidad química. La ortomedicina la denomina vitamina B17, aunque no sea una vitamina).