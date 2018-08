Ama tu vida

¿Realmente apruebas y te aceptas cómo eres?

Recuerda siempre que tú eres un ser de luz y amor…

Realmente hay que conservar la paz en cualquier circunstancia, especialmente en lo que se trata de tu trato hacia ti mismo, piensa por un momento que todo lo que tu reflejas es el mismo ejemplo de tus pensamientos, de tus emociones y sentimientos y que solo puedes avanzar en amarte si tienes la capacidad de hacer las cosas por tu bien, disfrutando de la vida, paso a paso, día tras día, bajo una Guía de Vida.

Ahora bien hoy te presento, esta guía rápida con 8 pasos para amarte, a conciencia, para que respetes tu esencia como ser y que esta nueva visión tuya pueda verse reflejada en tus relaciones, en tu mundo, en tus circunstancias. No hay nada mejor que tú mismo, recuerda cuán grande es el universo y por sobre todas las cosas, tu existes en este plano físico, con lo cual es una forma de ver que tu estas aquí y ahora por un propósito, para sentirte feliz, agradecido y con la absoluta convicción de que el universo te regala un nuevo comienzo cada día, no importa las circunstancias pasadas o futuras, solo importa el ahora.

Pero realiza estos pasos todos los días y verás que realmente funcionan, son muy sencillos pero potentes y te dejaran con un autoestima y un amor propio que no lo creerás.

1.- Elógiate: es muy bien sabido que el darse una palabra de aliento es extraordinario, todos los días debes exaltar una parte de ti que creas que sea importante para ti. Un ejemplo muy estupendo puede ser “Soy importante en este mundo”. Construye tu propia frase, diviértete con ella y durante un día repítela 72 veces, con total convicción y firmeza, si puedes construye tu frase con algo que a ti te guste o te apasione, siempre en positivo y repítela durante una semana, un mes, un año.

2.-No te asustes: Se firme en tus decisiones, adquiere el valor de decir “Si” o “No”, con total libertad, no te asustes con lo que pasará el mañana, no es asunto tuyo saber qué es lo que viene mañana, en el mañana tendrás tu respuesta. Por supuesto se coherente, responsable y consiente de cómo y cuándo debes decir sí o no, las decisiones deben tomarse desde el interior, sabiendo que ellas nos producirán felicidad y no temor, por lo tanto no te asustes. Toma la decisión de cambiar tu vida y aplicar el paso 1, y no te asustes.

3.-Cuida tu cuerpo: Es fundamental darle lo mejor a tu cuerpo y estar bien en todo momento, te hará disfrutar de las buenas cosas de la vida o enfrentarte a las menos afortunadas. Haz ejercicios, deja los vicios, aséate, consiéntete, permítete descansar y disfrutar de tus habilidades y destrezas.

4.-Deja de Criticarte: Es una costumbre muy arraigada en casi todas las mentes, de echo casi todos tenemos esta tendencia de hacer todo por y para los demás o esperando la aprobación o no de todos, por esta razón somos susceptibles de autocriticas. Rompe las cadenas de la crítica, Ríete de ti mismo, comparte con tus Amigos.

5.-Trabaja con un espejo: Expresa en voz alta y delante de un Espejo, cuanto te amas, cuanto te quieres, dilo en la intimidad de tu habitación, siente que tú eres lo más sagrado para ti, y es que lo eres, exprésalo con suavidad, con pausa, con amor inconmensurable. Dilo frente al espejo mirándote a ti mismo, sin bajar la mirada.

6.-Se amable y paciente: Todo no se te dará de una vez, realiza estos pasos con paciencia, con amabilidad hacia ti mismo, ríete y juega con las palabras positivas, ten presente que la tarea más importante es sentirte bien por lo tanto trátate a ti mismo con amabilidad y paciencia.

7.-Aceptate cómo eres: Es un ejercicio que puede durar toda la vida, dentro de ti hay una persona perfecta, maravillosa, extraordinaria, que se refleja en el exterior, no importa cuántos defectos vean los demás tu eres un ser de luz y perfección, por lo tanto deja de enfocarte en las cosas negativas y avanza hacia la libertad de tu ser y hacia la sabiduría de tu alma. Practica la Inteligencia Emocional.

8.-Practica el pensamiento positivo: Únete a la nueva onda de decir siempre lo mejor de ti, empieza contigo, refuerza tus palabras con pensamientos positivos, amate sobre todas las cosas, cuando te vengan pensamientos negativos, atájalos, cortados, cancélalos y vuélvete un policía de tus pensamientos, aceptando solo los que contribuyan a ser más feliz, veras que tu vida renacerá y evitaras enfermedades y problemas.

Fuente: > Marco Mogollon