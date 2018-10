Eliminando el VIH del mundo

María Salgado y Javier Martínez Picado, autores del este estudio

Esta vez se ha logrado algo tan importante que podría ser la base para la erradicación de la enfermedad. El grupo conformado por investigadores del instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa y del Hospital Gregorio Marañón de Madrid presentaron un estudio publicado en Annals of Internal Medicine en el que utilizando el trasplante de células madres se podría eliminar el VIH.

La experimentación del estudio fue realizada en seis pacientes con VIH, estos se sometieron al trasplante de células madre indicado para el tratamiento de linforma, sin embargo este trasplante de células hizo también que el virus sea indetectable en el organismo de 5 de los pacientes. Sin embargo es importante aclarar que este logro no significa que se haya encontrado “la cura para el vih” y tampoco podemos decir que el virus se ha eliminado por completo, simplemente es indetectable, solo sabremos si se eliminó por completo cuando los pacientes dejen de recibir el tratamiento contra el virus, pero es un riesgo que no se puede correr ya que la salud de los pacientes no puede ponerse en juego.

¿POR QUÉ NO HEMOS ENCONTRADO LA CURA?

A pesar de todas las investigaciones realizadas no se ha encontrado la cura. Si bien los pacientes con VIH reciben un tratamiento que consiste en antirretrovirales que eliminan la carga del virus en la sangre y los tejidos, pero no pueden encontrar las células que tienen el virus y aún están inactivas. Esto es debido a que el VIH tiene un gran periodo de ventana que puede durar hasta 10 años, en este periodo la enfermedad es indetectable y se va esparciendo por lo que cuando el paciente es diagnosticado ya no hay vuelta atrás.

El virus del VIH ataca al sistema inmunológico, específicamente a las células TCD4, al tener un sistema inmune debilitado, los pacientes son vulnerables a cualquier enfermedad, a punto que un simple resfriado podría acabar con sus vidas. Los pacientes con VIH suelen fallecer por el ataque de una enfermedad externa y no por el mismo virus.

¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL ESTE ESTUDIO?

Uno de los pacientes siete años después de haber recibido el trasplante no presenta ningún anticuerpo contra el virus en la sangre, así como tampoco se puede detectar el virus en sus tejidos, esto nos podría indicar que el virus fue eliminado por completo PERO aún recibe el tratamiento antitrretroviral, es importante aclarar que los resultados no indican que se haya curado sino que por el momento no se detecta la enfermedad.

El siguiente paso sería hacer un ensayo clínico retirando el tratamiento para ver si el virus sigue sin manifestarse.