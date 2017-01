Donación de órganos. Hay en ti algo de mí

Por Humberto Pinedo Mendoza

A pesar de existir médicos especializados y equipos modernos de primer nivel para realizar las operaciones de trasplante de órganos no se pueden salvar vidas importantes de muchas personas porque somos muy egoístas con nuestras decisiones humanitarias con los que verdaderamente lo necesitan. Sabían que más de 9 mil peruanos esperan la donación de un órgano. El Perú tiene una de las tasas más bajas de trasplantes de riñones en el mundo. A nivel normativo se está tratando de persuadir a los ciudadanos para que tomen mayor conciencia y puedan donar algún órgano y así darles sentido a sus vidas a muchas personas.

Cerca de 3000 personas mueren al año por falta de donaciones. Esta indiferencia no se justifica si tenemos una población que profesa ideas cristianas o católicas y que les enseñan desde pequeños a amar a sus semejantes como a sí mismo. Es decir los prejuicios de un sector de la población ocasionan que no sean solidarios con sus semejantes. A pesar de las campañas subliminales que se realizan en los diarios y la televisión para revertir esta situación, no nos olvidemos que en las donaciones es importante que sean compatibles el tipo de sangre, el tejido, la altura y el peso.

Esta situación debe de variar por el bien de todos. Pero también hay que tomar conciencia del porqué las personas no colaboran a pesar de que algún día lo pueden necesitar de emergencia. Los órganos que se pueden donar son el riñón, el hígado, el corazón, el pulmón, páncreas, la médula, y los huesos, las córneas. Ante las futuras evidencias de desgaste o degeneración de las partes de nuestro cuerpo debemos de emitir decisiones positivas que es la de entregar un órgano al morir. Aunque sea a un familiar querido si son muy rebeldes con la entrega de un órgano.

Debemos de tomar el ejemplo solidario de países como los EEUU y Europa que baten los récords de donaciones. Es increíble la insensibilidad y el poco interés de ayudar o colaborar con sus hermanos, amigos o familiares de nuestra población de 30 millones de habitantes y que solo hay 6200 personas que están registradas como donantes en el Perú .El trasplante de riñones es uno de los que tienen mayor demanda por las personas que sufren de insuficiencia renal,ya que el que dona puede ser una persona que sobrevive.

En el 2016 se han realizado 77 trasplantes pero hay más de 9000 personas que están esperando que le donen un órgano de urgencia. En nuestro país con la aprobación de una declaración jurada del donante se puede realizar el trámite de emergencia de donar y darles la oportunidad a otros seres humanos para que puedan volver a vivir. No te olvides que pueden ser tus padres, tus hijos u otro familiar Espero que los adultos reflexionen con estas ideas muchas veces religiosas y cambien de opinión. Uno debe vivir para servir. Si no terminamos como uno más del montón que no hizo nada trascendente.

ESSALUD hasta el momento ha realizado 4592 trasplantes desde 1969. Sobresaliendo las de los riñones con 2294, la córnea con 1588, la del hígado 100, la médula ósea 577 y el corazón 39. Todos estos trasplantes con éxito en la recuperación de los pacientes. Por eso hay que recordar que un solo donante puede salvar 10 vidas proporcionando 2 córneas, 1 corazón, 1 hígado, 2 pulmones, 2 riñones. De acuerdo a las últimas estadísticas sólo hay 3 donantes por cada millón y que 60 personas mueren al mes por falta de donantes.

Pero también hay que tomar en cuenta que para que el trasplante de órganos obtenga buenos resultados debe de cumplir con las condiciones necesarias de asepsia. Otro problema es que los futuros donantes no sean de alto riesgo como son los enfermos de hepatitis, portadores de sida, papilomas o alguna enfermedad infecto-contagiosa. Como también influye el factor de la edad avanzada que en este caso la mayoría de los órganos ya están gastados o deteriorados. Muchas veces estas donaciones se dan con personas compatibles y el receptor no conoce al donante. En lo posible se realiza en forma anónima. Los trasplantes se realizan con pacientes en estado de coma, test grave.

Hay que tomar conciencia social de que hay 2000 pacientes que requieren de una cornea y 3000 que necesitan de un riñón. Estos donantes deben de tener más de 18 años y que no corran el peligro de sus vidas y exista compatibilidad inmunológica. A los jóvenes les solicitamos su apoyo social en la divulgación de estas peticiones médicas como humanas. Hay muchos equipos médicos especializados de última generación en los hospitales Guillermo Almenara como en el Edgardo Rebagliati listos para realizar las intervenciones.

En ESSALUD del 2013 al 2015 se han realizado más de 1000 trasplantes. En la actualidad hay 15OO asegurados en espera de una donación oportuna logrando que muchas personas desahuciadas vuelvan a vivir. De ti depende que los pacientes vuelvan a sonreír para la felicidad de toda su familia. Y también es otra opción para seguir viviendo dentro del cuerpo de otra persona. Es un acto de amor al prójimo.

CAMPAÑA

Es muy importante que se realicen campañas de difusión masiva para el fomento de la donación en los medios de comunicación para que así el ciudadano de la calle done algún órgano o varios. El Ministerio de Educación debe de realizar charlas de orientación de las donaciones de órganos en los colegios, institutos, universidades y escuelas militares.

Sigamos el ejemplo anecdótico de un paciente que murió en un accidente automovilístico en Suecia y que los médicos le trasplantaron un corazón al futuro novio de la hija del occiso. Recién llegó a saber de esta operación cuando ya estaban casados. Es decir que en el momento del feliz matrimonio estuvieron presentes, novio, novia y padre. Lo que pueden lograr los buenos sentimientos, la toma de conciencia de su prójimo y la ciencia médica.