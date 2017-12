Conoce como la televisión daña lentamente a nuestro cuerpo y mente.

La television se convirtio en un vicio que afecta a todos los miembros del hogar.

El aparato electronico mas usado podria perjudicar tu salud.

La televisión es un aparato inventado en 1925 por un escoces llamado John Logie Baird, a partir de este invento se ha ido desarrollando y evolucionando la T.V hasta lo que hoy en día vemos en prácticamente todas las casas, tiendas, restaurantes y todo local.

Esta máquina ha sido la distracción del hombre más utilizada y en la actualidad esta adicción a ella va en aumento constante, cada día la cantidad de programación que se está ofreciendo es más dinámica y obviamente para el consumidor esto son buenas noticias y siempre lo serán.

Día a día las familias y personas trabajadoras, al llegar a su hogar lo primero que suelen hacer es prender la televisión y ver sus programas favoritos, sin embargo, muy pocas personas están conscientes del daño que causa a largo plazo ver diariamente por unas horas la televisión.

Algunos daños que causa el ver a diario esta invención que ha enriquecido a la publicidad y a los mismos canales televisivos abarcan desde daño dentro de la estructura ósea de nuestro cuerpo debido a la postura que solemos tener al verla durante horas, la postura más común es un poco jorobado, afectará a largo plazo la estructura que deberá tener correctamente nuestro cuerpo, por eso es importante corregir nuestra postura y dar el mayor esfuerzo por mantenerla siempre que estemos sentados, pues esto no es solo un problema que es causado por ver o estar sentado viendo tv, en trabajos de oficina también se debe corregir la postura y mantenerse lo más recto posible. El hecho de estar sentado ya sea viendo televisión o trabajando daña a largo plazo nuestros músculos y huesos.

Los daños cerebrales causados por ver la televisión son constantes y también a largo plazo, es importante denotar que mucha gente subestima estos síntomas o daños, ya que no se notan mientras se está en plena juventud, pero mientras avanzamos en edad, esto se va a ir notando lentamente. Desde daños a la vista, hasta insomnio que provocaría estrés por la falta de descanso.

Aunque ahora existen muchas prohibiciones con respecto a lo que pueden ver o no los niños, porque en el pasado podrían encontrarse viendo programas no aptos para su edad, desde escenas de violencia, hasta desnudos, el control parental es algo que se ha agregado dentro de los planes de programación, pero no siempre funcionan por lo que también está el riesgo de que tus hijos vean y tomen conductas que ven en la televisión.

Ver la televisión no es algo de extrema preocupación y que dañará permanentemente o marcará de manera negativa nuestra vida, pero siempre es importante mantener un control y saber de qué manera verla correctamente, tanto la cantidad de horas invertidas, como la postura, lo más importante es mantener un buen control y no subestimar las consecuencias a largo plazo que nos puede causar esto en nuestra salud.