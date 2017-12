5 trucos para adelgazar sin hacer dieta

Utilizando estos tips podras comer tranquilamente tus recetas favoritas.

Olvidate de las dietas estrictas, ellas solo te perjudican.

Todas las personas buscan alternativas para bajar de peso y uno de los más comunes es el cambio de alimentación. Ya sea porque buscas tener un cuerpo esbelto o sencillamente porque quieres cuidar tu salud, hay muchas maneras de adelgazar sin que esto implique pasar hambre y dejar de comer platos deliciosos. De hecho, investigaciones recientes exponen que al someterte a rigurosas dietas, dañas tu metabolismo y es mucho más probable que se manifieste el indeseado efecto rebote.

Hay diferentes formas en las que puedes tener un cuerpo esbelto sin tanto sacrificio, pero para ello es necesario prestarle atención a tus hábitos, ya que, desde el día a día puedes llegar a tener ese cuerpo que tanto deseas.

Tomar té verde o café

La cafeína contenida en estas bebidas, estimularán la liberación de ácidos grasos necesario para el trabajo muscular diario. De hecho, está comprobado científicamente que el consumo moderado de estas bebidas aumenta el metabolismo y te ayuda a quemar grasa más fácilmente.

Realiza una rutina de ejercicios

Una de las cosas que es necesaria hacer es realizar alguna rutina de ejercicio. No es necesario que te sometas a una rutina que hará que no te puedas sentar al día siguiente o lograr enjabonarte en la bañera; todo lo contrario. Con el solo hecho de caminar unos 30 minutos diariamente, puedes hacer que tu cuerpo empiece a quemar grasa sin que te des cuenta, con esto, no solo aceleras el metabolismo, sino también, contribuyes a tener una vida más saludable, distraerte o desestresarte después de un día agotador en el trabajo. De hecho, si prefieres quedarte en casa, con solo moverte mientras hablas por teléfono o realizar alguna tarea del hogar mientras ves televisión, estas contribuyendo a que tu cuerpo se sienta bien y se termine viendo bien.

Trata en lo posible de comer en tu casa

Independientemente del plato que quieras comer ese día, no hay nada como la comida en casa. Las comidas y las cenas en restaurantes, por lo general, están hechos con materiales de dudosa procedencia, aunado a ello, siempre estamos estimulados por las innumerables opciones y estaremos tentados a comer de más sin ninguna necesidad.

Come más pero menores cantidades

Todos los nutricionistas recomiendan este tip. Al comer más, tu metabolismo se ira acelerando paulatinamente. Es recomendable ingerir meriendas con alto contenido proteico y ningún contenido de carbohidratos o azucares. Los frutos secos pueden ser un aliado perfecto para esos momentos en donde la ansiedad te ataque.

Bebe mucha agua

Este truco es casi milenario. Es bien sabido que el agua es el líquido vital y que ayuda a nuestro organismo a realizar los procesos de una manera mucho más eficiente. Mientras más agua bebas, conseguirás que los alimentos sean procesados más fácilmente, por otra parte, también puede ayudarte a que no comas desesperadamente, ya que te da una sensación de llenura antes de ingerir cualquier solido

Sin lugar a duda, la mejor garantía para perder peso es mantener una alimentación sana, equilibrada y natural que se adecue a tu estilo de vida y a tus gustos y preferencias. La palabra dieta va a desaparecer del diccionario si sigues estos consejos. Con solo cambiar tus hábitos y siendo consciente de lo que puedes hacer diariamente para mejorar tu cuerpo y acelerar tu metabolismo, puedes llegar a tener ese cuerpo que tanto deseas en poco tiempo.