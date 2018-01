5 trucos para tener un abdomen plano en poco tiempo

Un abdomen plano es algo que todos podemos lograr.

Esfuerzate por lograr los resultados que quieres.

163

Tener un abdomen plano es uno de los objetivos que buscan hombres y mujeres para lucir una zona media esbelta y envidiable, sobre todo si nos encontramos en época de verano; en donde las visitas a las playas forman parte de la vida cotidiana de los veraniegos.

La zona abdominal, siempre ha sido un problema para mucho, debido a que en esta área se concentra la mayor cantidad de tejido adiposo en todo el cuerpo. Aun así, no todas las fisonomías son iguales, y cada cuerpo tenderá a almacenar grasa en diferentes partes.

Sin embargo, la zona media de nuestro cuerpo siempre ha sido objeto de obsesión y que necesita un trabajo bastante minucioso para lograr reducirlo.

Si tu meta es lograr tener un abdomen plano, independientemente de si eres hombre o mujer, toma nota de los siguientes trucos que harán que tu cuerpo empiece a deshacerse naturalmente del exceso de grasa y logres tener ese abdomen que tanto deseas.

1. Come comidas más pequeñas y más veces al día

Comer menos cantidades en las comidas y más veces al día tendrá un gran impacto en lograr ese abdomen que tanto deseas . ¿Por qué? Al consumir más comidas al día en menos porciones ayudas a que tu organismo procese más fácilmente los alimentos y se mantenga trabajando en el transcurso del día. La idea de este consejo es incrementar tu metabolismo, para que el cuerpo, por si solo, empiece a deshacerse de la grasa abdominal.

De hecho, comer cada tres horas hará que tu cuerpo ajuste la cantidad de insulina que tiene tu sangre, evitando que empiece a almacenar grasa. Ahora, te preguntarás qué comer en estas comidas, veamos el siguiente consejo.

2. Come una dieta equilibrada

No se trata solo de comer 5 o 6 veces a día, sino también tener cuidado con lo que comemos en el proceso. Tienes que limitar el consumo de carbohidratos, al menos que sea en las mañanas.

Después de las comidas principales, debes merendar alguna fruta, vegetal o proteina que garantice que aumente tu metabolismo progresivamente. Los frutos secos y cereales integrales pueden ayudar a lograr tu objetivo. Muchos nutricionistas recomiendan comer alguna proteína entre las 3 y las 4 de la tarde para garantizar que nuestro cuerpo mantenga un metabolismo acelerado.

3. Consume menos azúcares y sal

Intenta en lo posible alejarte de las azúcares refinadas , son muchos los beneficios que esto te aportará. Un alto contenido de azúcar en la sangre hará que tengas más insulina y por ende acumularás más grasa. Por otro lado, su contraparte en sabor hará que tengas el abdomen muy inflamado y retendrás líquido. ¡Deshazte en lo posible de ellos!

4. Toma mucha agua

Esto tiene que ser casi un Mantra en tu vida, no solo para garantiza que logres un abdomen plano, sino también para mantener buena salud. Tomar agua no solo te mantiene hidratado; también ayuda a tener una digestión más fácil, quita la ansiedad (aunque no lo creas), y evita que retengas líquido.

5. Realiza alguna actividad física

Hacer ejercicios es otro de los pilares fundamentales para conseguir un abdomen plano. Debes incluir una rutina de ejercicios cardiovasculares (para incrementar la quema de grasa), realizar abdominales (para incrementar la musculatura y que, por sí solos, ellos quemen la grasa localizada) y mantener una postura correcta.