Al parecer nuestro correligionario y excandidato del fenecido Movimiento Independiente Moralizador (FIM) pretende hacer tabla rasa de los propios estatutos del Partido. Seguro recuerda la época en la que él mismo era designado a dedo y le permitían ser candidato al Congreso.

El doctor Uriel García, quien fuera ministro de salud en el segundo gobierno del presidente Belaunde, ciertamente no tiene los mejores pergaminos democráticos para conducir una elección interna. Quien alguna vez juró lealtad a nuestro Partido y luego sirvió a los intereses nauseabundos de un impresentable Fernando Olivera no merece asumir ningún cargo en las filas de Acción Popular. Desde aquí le exigimos que desista y dé un paso al costado, de esta forma contribuirá a la unidad de Acción Popular. Le decimos que no sirva a intereses subalternos y mezquinos. Reflexione Ud. y actúe como un militante honesto y leal al Partido.

En todo caso, esperemos que el JNE resuelva la inscripción del Comité Ejecutivo Nacional, así como apelaciones que se han presentado en contra de su comité electoral. Por otro lado el Jurado Nacional de Elecciones hasta la fecha no ha resuelto ninguna apelación ni la inscripción Comité Ejecutivo; ya han pasado casi dos años y aún el jurado no resuelve nada. Todo indica que este órgano electoral sigue siendo cómplice de todas estas arbitrariedades que suceden al interior de Acción Popular.

Exigimos entonces den pronta respuesta a las siguientes interrogantes: ¿dónde están los locales de votación?, ¿dónde está el material electoral para los 1860 distritos y las 196 provincias y las 25 regiones, quienes repatrian dicho material, donde se entregaran las actas del escrutinio ? Estas observaciones aún no son resueltas por el propio Uriel García. Pero como si fuera poco, aún existen otras irregularidades:

1- Hay una carta de fecha 14 de abril de 2017 de las hijas de Jorge Rocha Arnao, señoras Violeta Elena Rocha Solari y Susana Irene Rocha Solari, donde manifiestan haber sido testigos de excepción de malas prácticas por parte de militantes del Partido. Entre ellos figuran Edmundo del Águila y Rolando Velasco Vásquez; ellos, el día lunes 10 de abril, pretendieron sacar a Jorge Rocha de su domicilio indicando que lo llevarían a visitar a Javier Alva. A ese extremo de iniquidad han llegado. Querían servirse de un hombre anciano para que firme documentos a favor de sus intereses.

2 -El comité electoral de Uriel García ha sido vacado en un reciente plenario extraordinario que se realizó el 7 de mayo; sin embargo, él argumenta que es un plenario que no tiene validez. Una vez el más Uriel García se burla de nuestro estatuto.

3 - La ONPE ha desmentido mediante la carta N°000082-2017-SG/ONPE que no están dando ningún tipo de asistencia técnica al Partido Acción Popular. No olvidemos que sin la presencia de la ONPE el resultado de la elección simplemente seria desconocido por el Jurado nacional de Elecciones.

4 -El padrón, señores, no está debidamente actualizado porque desde el año 2015 a la fecha ha habido renuncias de muchos militantes, entonces de que padrón estamos hablando. Quieren efectuar las elecciones a como dé lugar, con un padrón completamente desactualizado.

Estas elecciones son espurias desde su convocatoria. Además, demostrando una conducta reprochable, de un candidado que viajan por todo el Perú en vez de dedicarse a su labor congresal que es para lo que fue elegido, gastando dinero que no sabemos si es dinero del estado o del candidato, otro candidato que goza de privilegios es el actual abogado y asesor legal de Uriel García.

Estos atropellos cometidos por el comité electoral que conforman Uriel García Cáceres, Carlos Bazán Zender, Fernando Arias Stella, dejan en claro que no hay respeto por los 200,000 correligionarios que queremos unas elecciones limpias, transparentes y legales.

Pero, qué podemos esperar de un comité presidido por el señor Uriel García. Él ya olvidó cómo gracias al Partido se hizo conocido y puede vivir en la actualidad lleno de comodidades. Hecho bochornoso porque demuestra, una gran insensibilidad para con los más pobres.

Correligionarios no seamos cómplices de la corrupción, defendamos el legado que nos dejó nuestro único líder Fernando Belaunde Terry. Exijamos unas elecciones limpias y transparentes con un nuevo comité electoral que no se parcialice con ningún grupo y que su compromiso sea con la militancia. Siempre Adelante.

Milagros Elena Rojas Sanchez.

