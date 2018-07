SURCO:Roban en domicilio de Candidata

132

NOTA DE PRENSA.

EXTRAÑO ROBO EN CASA DE CANDIDATA MUNICIPAL A SURCO

Un hecho alarmante vivió esta madrugada, la candidata de Fuerza Popular al distrito de Surco, Kary Griswold, cuyo domicilio fue asaltado por sujetos que ingresaron y extrañamente no robaron nada, sino que se concentraron en la búsqueda de documentos que tampoco encontraron.

La policía de la comisaría de Monterrico consigna en el parte policial este extraño incidente.

Al respecto la candidata de Fuerza Popular señaló lo siguiente: “Este es el robo mas extraño que he presenciado en mi vida. El hecho es que se dieron el trabajo de violar cercos de seguridad, saltar muros, ingresar por el jardín y entrar a la casa, pero solo intentaron llevarse documentos sin valor. Es muy raro y lo pongo en conocimiento de la opinión publica porque esto parece una acción de amedrentamiento que, obviamente, no nos va a asustar. Seguimos a pie firme. A mi no me asusta nadie”.

Se sospecha que eran más de un asaltante con armas de fuego quienes entraron a la casa de la candidata poniendo en riesgo su vida y la de sus hijos.

