S/ 3,500 millones adicionales permitiría recaudar rebaja de IGV

“Hemos hechos los cálculos y no nos genera un gran costo (la rebaja del IGV). Es más, en dos o tres años nos podría generar hasta 3,500 millones de soles de ingresos adicionales”, sostuvo en la Comisión de Economía del Congreso de la República.

Consideró que la rebaja del IGV tendrá un mayor efecto sobre la población que el gasto en infraestructura, que aún no está caminando. “El IGV tiene dos efectos cuando termina en el bolsillo del consumir y el efecto en la formalización”, agregó.

Señaló que el efecto del IGV sobre la formalización tiene un mayor beneficio, pues ya existen estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el cálculo de la reducción de los precios ante una bajada del IGV.

“Mucho depende la elasticidad del precio del bien. A no ser que pensemos que todas las empresas no trasladarán la reducción del IGV al precio, situación que no pienso que sea el caso del Perú. Creo que la mayoría de empresas lo van a trasladar y otras de repente, se lo van a quedar”, dijo.

Entonces, si damos los incentivos correctos, esas empresas invertirán ese margen y eso generará mayor beneficio a los consumidores que tendrán un estímulo al gasto, agregó.

Thorne comentó que están planteando bajar el IGV y dar un mensaje claro a los pequeños y medianos empresarios para que se formalicen y luego, presentarles un régimen especial para las micro, pequeñas y medianas empresas, que les permita formalizar sus gastos y así pagar IGV.

Resaltó que los países con tasas más altas (de IGV) son los que menos recaudan, en lo cual radica su insistencia de por qué es necesario enrumbar hacia una tasa de IGV más baja. “A tasas más altas de IGV, el estímulo a evadir es más alto”, agregó.

IGV justo

En otro momento, adelantó que la propuesta del IGV justo se encuentra dentro del paquete de facultades legislativas, aunque la están retomando de una manera distinta “porque lamentablemente, al momento que la Sunat sabe quién emitió la factura, sabe el monto de la factura”.

Esta propuesta la estamos acomodando para permitirle a las micro, pequeñas y medianas empresas que liquiden su impuesto de manera trimestral, es decir que declaren su impuesto de manera trimestral.

“Esto les acomoda a todas las empresas que facturan 300 Unidades impositivas Tributarias (UIT) o menos y las grandes facturarán lo que facturen”, dijo.

El IGV justo permitiría que las empresas paguen sus impuestos cuando obtengan sus ingresos.