Odebrecht salpica a Pablo Sánchez

Por: Víctor Quiñonez

Los delitos que se le imputan al fiscal son: Omisión funcional en la lucha contra la corrupción e infracción de la Constitución, a lo que los legisladores Marisa Glave y Víctor Andrés García Belaunde se opusieron.

Según Daniel Salvarry se deben iniciar y garantizar las investigaciones por la grave omisión funcional contra la corrupción, por no haber tomado las medidas necesarias que el cargo de fiscal de la Nación por la supuesta inconducta funcional en el caso Lava Jato. Por su parte, Juan Sheput, vocero de Peruanos por el Kambio, puso en duda la acusación por parte de Vilcamota, al referirse a la acción interpuesta por la congresista, “ya que ella ha demostrado que es la integrante número 72 que se ha reincorporado alegremente al fujimorismo; es una legisladora funcional con la etiqueta de independiente” sentenció Lava Jato. Además de, “interrumpir las investigaciones que viene ejecutando la fiscalía con discreción y sistematización” acotó.

El fiscal Pablo Sánchez ha dicho, que la acusación presentada por la bancada de Fuerza Popular es en respuesta a la reapertura de la investigación por el delito de lavado de activos que pesa sobre Joaquin Ramírez y que involucra a Keiko Fujimori, por lo que dijo en el programa Cuarto Poder, "Rechazo esta denuncia que se ha hecho bajo términos estrictamente equivocados, por no decir falsos"

Otras de las palabras emitidas por el fiscal de la Nación en su defensa fueron; "Nosotros no investigamos a partidos políticos, sino a las personas. Si se encuentran pruebas, se acusa. Si no hay, se archiva la investigación. No se trata de una persecución política".

Sánchez Velarde marcó distancia de las investigaciones que realizan los fiscales al decir; "Mi función radica en que actúen con autonomía en cada caso que tengan. Yo no dirijo el trabajo de los fiscales". Además señaló que en diciembre el Ministerio Público presentará una acusación por supuesto lavado de activos que pesa sobre el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Por lo que se estará formulando para la acusación por escrito mediante la diligencia de probación.

En relación a la investigación sobre los sobornos a funcionarios peruanos durante los tres gobiernos pasados a cambios de obras públicas relacionadas con la constructora Odebrecht, dijo Pablo Sánchez, que sí existe.

