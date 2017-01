Leyla Chihuán cobró irregularmente S/. 182 mil de la ONP

Todo se inició el año 2000, cuando la Oficina de Normalización Previsional (ONP) acepta un mandato judicial y le empieza a pagar a la deportista como si fuese una huérfana sin mayores recursos económicos, incluso con devengados.

Es así que, gracias al trabajo de su padre, Laureano Chihuán Ríos, quien estaba afiliado al régimen 20530, el monto mensual fue subiendo hasta el año 2005. Recién en el 2010 la ONP advierte esta irregularidad y la notifica, por lo cual la fujimorista pidió la prescripción de la deuda, pero finalmente ambas partes acordaron el pago de S/. 59,948. Es decir, 122,677 soles menos.

“Para 1996 mis padres habían muerto, y yo accedí a esa pensión (…) En el 2010 me llaman de la ONP y me pidieron disculpas por el error, pidiéndome que devuelva. Consulto con el abogado que había visto el tema de mi padre, y en vez de hacer un juicio llegamos a un acuerdo que se ha cumplido satisfactoriamente, al punto que no tengo ninguna denuncia”, dijo la congresista.

