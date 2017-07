La bancada de Acción Popular: ¿Acaso son cómplices de una elección fraudulenta?

Sin el, J.N.E y la ONPE no pueden haber elecciones

Ciertamente la tarea es titánica pero posible mientras exista trasparencia en los actos de nuestros actuales dirigentes. Entonces empecemos por exigirles rindan cuentas acerca de unas elecciones que pretenden llevar a cabo contra viento y marea sin importarles las voces discordantes. Voces que por cierto son numerosas al interior del Partido. Y a todo esto, ¿cuál es respuesta de los congresistas elegidos con los votos de nuestra militancia?, ¿o cuál es la posición que asume cada uno de ellos frente a la grave crisis institucional que atraviesa Acción Popular?

Nuestros congresistas están en la obligación de defender y hacer respetar nuestras normas partidarias. Con su actual proceder pareciera que no les importara la suerte del Partido; hay que recordarles, señores congresistas, que hoy se encuentran en el Congreso gracias al apoyo y elección interna del Partido. Son tan ciegos o quizás sordos que no escuchan el clamor de la militancia que pide a gritos se realicen elecciones limpias y con la debida legalidad. No queremos pensar que hacen oídos sordos a los reclamos para favorecer a un colega de bancada o quizás son cómplices de esta espuria elección.

Las bases los eligieron para que nos representen y sean nuestros portavoces ante la corrupción, ante la delincuencia, pero señores congresistas lo que tanto se pregona primero hay que practicarlo en casa y la casa de ustedes es Acción Popular.

Señores, ustedes se han olvidado de la militancia y de su casa porque son ciegos y lo peor sordos al no escuchar a la militancia que pide a gritos unidad. Deben saber que el 90% de la militancia esperamos de ustedes que hagan respetar nuestras normas partidarias y no sean cómplices de esta elección amañada. Ustedes deben evitar más conflictos internos que menoscaban la imagen del Partido. Reflexionen y hagan un llamado a la reflexión, no olviden que los nombres pasan pero los Partidos históricos inevitablemente van a superar sus dificultades.

Siempre adelante.

Milagros Elena Rojas Sanchez.

