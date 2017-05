Hora de unir esfuerzos

Hoy más que nunca todos los peruanos debemos estar unidos.

Inhumana, por decir lo menos, es la acción asumida por algunos supermercados. Se ha comprobado que Plaza Vea, Totus y Metro aprovechan la necesidad de los seres humanos y quieren hacerse más ricos todavía. Sin importar el dolor e incertidumbre de la población más vulnerable elevan sus precios como les da la gana. ¡Increíble! Esto ocurre en plena situación de emergencia. Esto sucede en un país civilizado del siglo XXI. Pero pronto todo el peso de la ley les va a caer. Además, el escrutinio popular los va a sancionar con mayor rigor. Seguro que los representantes de estas empresas saldrán a dar la cara y hacer su mea culpa, pero los verdaderos beneficiarios, los empresarios que invierten en estas empresas ya se enriquecieron. Indecopi debe mostrar mano dura frente a estos sinvergüenzas

Si pensábamos que solo el capital extranjero había incurrido en acciones ominosas, pues nos equivocamos. Muchos comerciantes nacionales también aprovecharon descaradamente la situación de emergencia y especularon para vender a mayor precio los productos de primera necesidad. Ni que decir del precio del limón, zapallo, zanahoria o del tomate. Simplemente los encarecieron como les vino en gana. Su justificación: los productos no llegan debido al tránsito restringido en la carretera central. Señores comerciantes, nada justifica este proceder, han cometido una grave infracción en contra de sus compatriotas. Han actuado peor que el más vil de los usureros. No olviden que la justicia tarda, pero llega, por lo pronto su principal verdugo es su propia conciencia. Me pregunto, ¿en dónde quedó la solidaridad de estas grandes empresas comerciales a las cuales el país les abrió sus puertas? ¿Tendrán una sanción ejemplar los minoristas que elevaron sus precios escandalosamente y perjudicaron a sus compatriotas?

Nuestros hermanos de Piura, Tumbes, Trujillo, Chiclayo, Cañete, Chosica, Huaral, Huarmey y otras provincias de Lima han perdido todo, no tienen ni agua ni luz y lo que es peor un lugar digno en donde guarecerse mientras la situación de emergencia se agrava. Pensemos en los niños y ancianos y que la ayuda nacional y mundial sea permanente.

Como si fuera poco también abundan los políticos oportunistas, ellos buscan el momento propicio para decir que están ayudando y de paso aparecer en la foto. En vez de llevar víveres, medicinas, ropa, agua solo les gusta el protagonismo. Señores congresistas, sean más humanos, no es hora de hacer figuretismo, no estamos en campaña, sean más humanos, y piensen al menos en esos votantes que los eligieron. Den una muestra de desprendimiento y donen sus sueldos, al fin y al cabo, todos ustedes perciben dinero extra gracias a sus negocios particulares. Será como quitarle algunos pelos al gato.

Pero, la desgracia, lamentablemente, pone en evidencia la irresponsabilidad de algunas autoridades locales: el señor Castañeda desde hace años tiene rabo de paja y ahora qué explicación tendrá, si es que se anima a hablar, respecto al derrumbe de un puente instalado hace pocos años. La población debe exigir una investigación sumaria y sanción ejemplar.

Otro tanto ocurre con el alcalde de Chosica por permitir que cientos de pobladores se instalen en zonas que resultan un peligro latente. No es de ahora, esta zona permanece habitada a pesar del inminente riesgo que la rodea. ¿Qué medidas correctivas inicio, en su momento, la autoridad edil?

Lo dijimos, en su momento, es hora de unir esfuerzos y superar las limitaciones y obstáculos. Todo el país está de pie para darle una lección a quienes han mostrado avaricia y egoísmo. Juntos vamos a superar este mal momento. Más adelante el mundo entero sabrá reconocer la fortaleza del pueblo peruano.

Milagros Elena Rojas Sánchez.

