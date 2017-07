GOBIERNO ERRÁTICO: PURA DECEPCIÓN

Por lo visto nuestro presidente vive entre las nubes

Ciertamente somos campo fértil para el periodismo de investigación, si no preguntemos acerca del caso Chincheros y las suculentas adendas Que no se diga después que no hubo la indignación del caso o que somos un país pusilánime. El hartazgo de la población se percibe en las calles, en las regiones y sobre todo en los sectores más desprotegidos y vulnerables, para ellos el cambio de gobierno no tiene nada de relevante, es solo cumplir con las formas democráticas. Mientras reina la indiferencia de las autoridades elegidas, la población no encuentra, por ejemplo, servicios de salud dignos en donde curarse como corresponde a un ser humano.

Ha transcurrido un año desde que Humala dejó el poder (felizmente) y estas fueron algunas de las promesas iniciales de Pedro Pablo Kuczynski al iniciar su mandato. Que la población juzgue su proceder y que llegue a sus propias conclusiones acerca de si cumplió con lo ofrecido.

Liberar a nuestra patria de la corrupción, de la discriminación, de la inseguridad y del delito

Pedro Pablo Kuczynksi fue riguroso al tocar el tema de la lucha anticorrupción. Advirtió que sus funcionarios o colaboradores que caigan en ese delito serían sancionados con todo el peso de la justicia. Mentira clamorosa de PPK porque uno de sus colaboradores más cercano, el doctor Carlos Moreno, resultó tremendo angurriento al extremo de pretender lucrar con la salud de los más pobres. A este sujeto no le importo que los pacientes del SIS padezcan clamando un tratamiento adecuado. Este traidor del juramento hipocrático aún pasea libremente como si fuera un angelito.

Sobre el tema de la seguridad ciudadana, parece que PPK vive en otro país. No toma decisiones acertadas para frenar la escalada de robos y asaltos seguidos de atroces crímenes. Ni siquiera cuestiona la labor del Ministro del Interior, a quien el cargo hace rato le quedó grande. ¿En qué país del mundo asesinan por un celular y las autoridades no atinan a nada?

Educación pública de calidad. Parece una broma de mal gusto hablar de una educación de calidad cuando no se dignifica al maestro y más bien se pretende llevar a cabo evaluaciones punitivas, y, lo que es peor, se mantiene en el cargo a una ministra desprovista de la capacidad de dialogo e inexperta para consolidar verdaderas reformas en la educación pública. PPK ofreció, acta de por medio, elevar el piso salarial de todos los docentes a la cantidad de S./ 2000.00 soles. No ha sido así, ahora hay que esperar hasta el 2018. De los maestros contratados ni hablar, ellos recién verán un primer aumento en agosto. Supongo que ningún joven deseará ser maestro. A todo esto: ¿Podrá un maestro capacitarse adecuadamente con estos irrisorios aumentos? ¿O podrá vivir dignamente con estos soles demás? Un servicio de salud digno para todos los peruanos. “Trabajaremos intensamente en salud, porque sin esta no hay desarrollo. Tendremos un Sistema Nacional de Salud moderno y con acceso universal”, aseguró. Señor PPK, los hospitales son tierra de nadie. En cada hospital público es notorio el caos y la falta de autoridad. Los pacientes más necesitados claman por atención oportuna pero nadie atiende sus reclamos, los médicos hasta la fecha continúan en huelga reclamando mayor presupuesto y decisión para renovar equipos obsoletos, la infraestructura de los nosocomios es una calamidad y para colmo campea la corrupción. Los peruanos exigimos que usted tome decisiones y empiece por quitarle la confianza a la ministra de salud. No puede ser que el área de emergencia de algunos hospitales no tenga ni jabón en los baños.

Lamentable pero cierto. Solo hemos presentado algunas de las promesas fallidas por falta de decisión política. El Jefe de Estado no refleja autoridad y ha asumido como que debe subordinarse a los dictámenes del fujimorismo. Estos, a su vez, prácticamente cogobiernan y de esta forma ocultan sus propias miserias, los casos de corrupción en que se encuentran involucrados los hermanos Fujimori, por ejemplo.

Me pregunto si el próximo mensaje presidencial será un nuevo listado de promesas. Por el bien del país espero que el timorato presidente PPK asuma con coraje el cargo para el cual fue elegido y no se deje manipular. Él sabe que nuestro futuro está en juego. Si cumple con lo ofrecido y vemos un presidente con autoridad y capaz de tomar decisiones, entonces sí tendremos un feliz 28 de julio.

