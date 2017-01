El Jurado Nacional de Elecciones prende fuego a Acción Popular

Por Milagros Elena Rojas Sánchez

Y además, Acción popular "no es la chacra de grupillos" que actúan de facto, sino que es un partido forjado tras largas luchas y emblemático en nuestra democracia.

Realmente, causa indignación ver como un organismo estatal de la trascendencia del Jurado Nacional de Elecciones expide, una resolución sin revisar nuestras normas partidarias. Y citemos los precedentes que el Jurado no revisa:

1.- No toma en cuenta la fecha de afiliación de nuestro correligionario Jorge Rocha Arnao con DNI N° 09136538. Nuestro estatuto en el artículo 10 dice bien claro: es requisito para ser miembro del Comité Electoral contar con 4 años de militancia ininterrumpida.

2.- Haber ejercido durante (2) años otros cargos directivos, o tener experiencia en materia electoral.

3.- Gozar de sólida reputación personal y reconocida solvencia moral.

4.- Estar al día en el pago de sus cuotas partidarias.

5.- De preferencia uno de sus miembros debería ser abogado.

Aclaremos, señores miembros del Jurado que nuestro correligionario Jorge Rocha no cumple con el primer requisito, que es de vital importancia y nuestras normas partidarias se aplican a todos por igual.

6.- Las elecciones internas no son por aclamación en un congreso como lo realizan otras agrupaciones políticas, en Acción Popular es un militante un voto, y se entiende que cada militante ha votado en sus respectivas bases a nivel nacional.

7.- El JNE en ningún momento ha tenido la carta de renuncia de la presidenta del Comité Electoral de Acción Popular, Carmen Ortiz. La pregunta que formulo es: ¿cómo es posible que se haya inscrito un comité electoral sin tener antes la renuncia firmada por la presidenta de dicho órgano? ¿Cómo se explica que su renuncia haya sido mucho después del plenario donde se escogieron a los nuevos representantes de este órgano electoral?

Todos sabemos que el JNE está procediendo de una manera ilegal y arbitraria, contribuyendo a que esto ocasione más división interna en Acción Popular, creando desconcierto y caos interno, a nivel nacional, dentro del partido. El JNE está vulnerando los derechos de la militancia que fue a votar por su propia voluntad como es usual en un partido democrático. Incluso estuvieron como veedores representantes de la ONPE. ¿A quién estará favoreciendo el Jurado con esta resolución? El Jurado Nacional de Elecciones contraviene nuestras normas partidarias y la ley de partidos políticos. O quizás pretende que desaparezca nuestro Partido. ¡ Qué intereses oscuros hay detrás de todo esto!

Por el bien del Partido y la institucionalidad democrática esperemos que el Jurado resuelva de manera legal y basado en la auténtica jurisprudencia.

Correligionarios, no podemos permitir que el JNE decida quiénes deben dirigir al Partido. Los que decidimos quiénes deben dirigir somos todos los populistas. Puedo concluir que el JNE ya no garantiza nada por su manera de actuar, sus magistrados ya no demuestran la indispensable imparcialidad. Estos magistrados deben rectificar la resolución aludida y así recuperar la credibilidad ante la opinión pública. Ellos han favorecido descaradamente a una camarilla y han vulnerado los estatutos de un partido democrático.

Milagros Rojas Sánchez.

