El ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia esperan su libertad

Por: Naty Quiñonez

César Nakazaki espera variar la cárcel por una comparencia restrictiva.

Hoy en día luego de que se cumplen más de 100 días desde que el ex mandatario fue detenido junto a su esposa Nadine Heredia, el magistrado consideró que no existen más precedentes acerca de la investigación que se les está haciendo por el recibimiento de 3 millones de dólares presuntamente ilícitos provenientes de la empresa Odebrecht.

Cabe destacar que la pareja conjuntamente con sus abogados han presentando ante la justicia diferentes recursos que los lleven a su libertad, pero casi todos han sido fallidos, en su mayoría rechazados de manera inmediata, aunque no pierden la esperanza ya que todavía tienen un as bajo la manga y consta de una casación que aun no ha sido calificada por la Corte Suprema y por ende no ha sido admitida.

El abogado de la pareja, César Nakazaki espera variar la cárcel por una comparencia restrictiva ya que aseguro que calificó la medida como “arbitraria porque no ha fijado la regla que establece la ley para que se cambie de comparecencia por prisión preventiva y, precisamente, por no haber aplicado esa regla es que nosotros confiamos en que la Corte Suprema debe admitir la casación a trámite”, así comentó a los medios de comunicación peruanos mientras informaba que espera la fecha de la evaluación del recurso aplicado para evaluar los pasos a seguir.

EL Poder Judicial peruano cuenta con evidencias y elementos suficientes que demuestran el delito cometido por el ex mandatario y su esposa, cuyo dinero no sólo se utilizó en el financiamiento de su campaña electoral de 2011, sino también para usos personales como la compra de propiedades, viajes y demás lujos exorbitantes.

Claro está que todas las evidencias están siendo evaluadas por el Ministerio Público quien serpa el que determinará si existe o no un desbalance patrimonial en el matrimonio Humala. Heredia.

A pesar de que todo indica que esto pareja es culpable ellos en muchas oportunidades han negado el hecho de haber recibido dinero de Odebrecht, sin embargo Jorge Barata (ex directivo de la empresa en Perú) y Marcelo Odebrecht afirmaron de forma irrevocable que sí le habían dado una gran suma de dinero a la pareja.

Se espera que el Fiscal Germán Juárez antes de fin de año ya haya presentado las acusaciones pertinentes al caso.

