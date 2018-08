Debate entre Keiko Fujimori y Martín Vizcarra, un recuento sencillo.

Keiko Fujimori habla sobre Vizcarra.

La lideresa de Fuerza Popular aseguró que los congresistas de su partido no pondrán trabas ni postergarán el debate.

Durante los últimos días se han desencadenado declaraciones de la presidenta del partido Fuerza Popular, donde califica los planteamientos del actual presidente Martín Vizcarra, como reformas populistas, ya que el mismo establece como prioridad la no reelección de congresistas y la aprobación de la bicameralidad, esta última hace referencia a un estado con dos cámaras legislativas, es decir, una cámara baja o cámara de diputados y la cámara alta o cámara del senado, donde estas son acciones que se implementarían para el año 2021.

Por otro lado, Keiko Fujimori, publicó un video a través de la red social Twitter donde indicó que Perú se encuentra en una crisis política y esta no se resolverá con anuncios cuyos efectos se puedan implementar para el año 2021, es necesario actuar con criterio reformista, diálogo sincero y dar soluciones inmediatas a la población en los temas que se consideran urgentes, ya que durante el año 2017, el congreso destapó con evidencias el tema de la corrupción del antiguo presidente de Perú, Alejandro Toledo. Dejando como presidente al empresario, economista y político Pedro Pablo Kuczynski, que durante el periodo que lideró la presidencia peruana, también se dedicó a la corrupción ,hechos demostrados a través de audios y videos, donde se evidencio la compra de votos de congresistas y donde se mencionó a ministros que en la actualidad continúan en el gabinete del Presidente Vizcarra como si nada ocurriera, de alguna forma esto se ha dejado pasar y es un tema pendiente para la Justicia del país, aún así el expresidente Kuczynski, renunció a la presidencia, lo que permitió a Martín Vizcarra ascender a la presidencia de la república contando con el apoyo del partido Fuerza Popular, esto con el objetivo de atacar la corrupción.

La lideresa Keiko Fujimori, insta al presidente Vizcarra en mirar a los congresistas como aliados y no como enemigos para combatir la corrupción, ya que durante estos últimos meses se han encontrado nuevos hechos de corrupción en el sistema de justicia, cosa que ha conmocionado a la población peruana, debilitando la confianza de la población hacia sus autoridades, mientras que el jefe de estado prioriza medidas que no son relevantes para la solución de los problemas de la población, la misma necesita soluciones inmediatas, como la atención en los servicios de salud, la delincuencia desatada en las calles, la construcción del norte del país. Indica que no se opone al debate de lo que plantea el presidente, se suma a las iniciativas, pero deja claro que estas no son las prioridades para el país.

Fuente: > Natasha Quinonez