Caso Odebretch: El Poder Judicial rechazó la idea de la Fiscalía de tratar el caso por separado

Por: Elio Esposito

En los pasados días, Hamilton Castro, quien es el titular del Equipo Especial de la Fiscalía, solicitó al Juez Richard Concepción Carhuancho que se separara el Caso Odebretch dependiendo de la obra en la que estuviese implícito el acusado. Esto lograría que los acusados e implicados en el problema estarían separados, puesto que por un lado están los que se lucraron de los Tramos II y III del Corredor Vial Interoceánico y otros que se lucraron de la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. Esto permitiría que las investigaciones pudiesen hacerse completamente por separado y lograr de esta manera una forma más eficiente de llevar a cabo todo el proceso ante las cortes.

Sin embargo, el Juez no accedió ante esta petición de parte de Castro. Concepción Carhuancho considera que si esto ocurriera no se podría tratar el caso con diligencias especiales, además de que se trata de un caso contra un grupo internacional de criminales. Se supone que el caso se da por la existencia de un grupo criminal, que sería Odebretch. Si se separara el caso, el eje central de cada una de las vertientes resultantes serían las personas que se lucraron de la Línea 1 del Metro de Lima y los que se lucraron del Corredor Interoceánico. Mientras que el resto de países continuarían contra la organización criminal.

El juez considera que el factor común entre todos los acusados es que recibieron sobornos de Odebretch. Los funcionarios públicos en Perú que están implicados en el caso no están directamente ligados con la empresa, no forman parte de ella. Entonces si se eliminase Odebretch de manera parcial del caso, en realidad las investigaciones podrían llegar a ser perjudiciales en el avance del mismo. Concepción Carhuancho concluyó aclarando que si se procesaran de forma individual los criminales, se dejaría de hablar de una organización criminal, lo que traería como consecuencia el no llevar a cabo diligencias especiales.

Alejandro Toledo también se manifestó respecto al caso en los últimos momentos. A través de Facebook manifestó su inconformidad respecto a los documentos de los antiguos ejecutivos de la empresa Odebretch. Toledo exige a las autoridades que el contenido de los documentos se haga público lo antes posible porque los abogados de los imputados que son inocentes necesitan manejar esa información. Además agregó que en cualquier momento se podrían adulterar los documentos con la finalidad de perjudicar a los acusados de participar en el caso Odebretch.

Esto fue textualmente lo que publicó el exmandatario en la red social: “Cuidado con la alteración convenida de los documentos que los Fiscales han recibido de Brazil. Estos con el pretexto de "absoluta reserva" pueden ser convenientemente alterados. Señores Fiscales, hagan público esos documentos, el Perú y América Latina necesitan saber su contenido. Más aún, los abogados de la defensa de algunos injustamente acusados tienen por ley derecho a tener acceso a esos documentos para su justa defensa.”

