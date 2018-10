Carhuancho, la TV siempre estuvo en tu Juzgado

Concepción Carhuancho

Más estúpido no puedes ser,, no aprendes la lección, juegas y bailas al ritmo de los violadores de los derechos humanos, pareciera que, aún no entiendo lo que ha hecho;, tú no eres el mago Richiardi Jr. Intentando curar sus penas y recuperándose de la invasión de ratas que consumieron los equipos de magia de su padre, La FAMA Y EL PRESTIGIO DEBES GANARLA LIMPIAMENTE, PUEDES INTENTAR HACERLO EN LAS AULAS DANDO CÁTEDRA O EN LAS CALLES TRANSMITIENDO ESPERANZAS A NUESTRO PUEBLO.

No ganarás fama emitiendo una resolución con trampa incluida.

Consepcion Carhuancho, como te sentirías si te citan a declarar y allí te detienen, si tu orden de detención estaba justificada para que la citaron a declarar, hubieras emitido tu orden de detención sin viveza Carhuancho, te pareces muy listo, igualaste a Dan Cooper, talvez el te inspiró y con tu actuación populista crees haber ganado fama sin embargo lo que cosecharas es más daño al poder que te protege y te da chamba.

Si hoy me ocupo de comentar este caso es porque tu actitud como juez nos aleja de la justicia, nos hace convivir en el lodo de la injusticia. Se ve que te faltaron huevos para emitir tu orden de detención anticipada, seguramente en la noche te measte de miedo en tu cama y hoy temprano saliste todo orondo a apresar a esa mujer sin que te importe si dentro de poco tiempo tu resolución estará en el basurero de un baño público.

Edison E.