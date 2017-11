Canciller de Perú: “Si yo fuera venezolano no iría al diálogo”

Consideramos que el dialogo no es un paso importante a favor del rescate de la democracia.

Por: Naty Quiñonez

81

Ricardo Luna, canciller peruano, señaló desde Washington que la oposición venezolana comete un error y debería evitar participar nuevamente en el dialogo con el gobierno venezolano. Luna expresó lo siguiente: “Yo no me siento en condiciones de recomendar nada a la oposición, pero si yo fuera venezolano, no iría al diálogo”.

Si analizamos los diálogos anteriores donde el gobierno venezolano a irrespetado cada uno de los acuerdos y donde la oposición venezolana ha mermado fuerzas en las últimas elecciones donde salieron derrotados por el Partido Socialista Unido de Venezuela, debido a que en dichas elecciones no se cumplieron con la presencia de observadores internacionales y se observaron gran cantidad de situaciones irregulares, incluyendo los cambios a última hora de los centros de votación en varias ciudades importantes, tras unos resultados que dejan mucho que desear que no van acorde con la realidad que se vive en las calles y a la voz de fraude entre manos, en este sentido consideramos que el dialogo no es un paso importante a favor del rescate de la democracia que el régimen de Nicolás Maduro ha secuestrado por las ansias de poder, sin importar la destrucción de un país y su economía, llevando a miles de personas a abandonar sus hogares y salir del país en busca de mejores opciones económicas.

Luna expresó que tiene una gran expectativa de que la coalición que existe en la oposición venezolana sea capaz de encontrar "un punto central de apoyo" para superar la actual fragmentación generada tras las últimas elecciones.

La oposición al régimen de Nicolás enfrenta una grave crisis, además de ser perseguidos por la Asamblea Nacional Constituyente e Ilegítima, al mejor estilo cubano, lo cual llevo al político opositor y diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional elegida por más de 6 millones de venezolanos en diciembre de 2015, Freddy Guevara, a refugiarse en la embajada de Chile, tras recibir amenazas.

El canciller peruano quien se reunió con su homólogo y Secretario estadounidense de Estado, Rex Tillerson, agregó que la situación actual por la que atraviesa el país venezolano formó una parte importante de los temas tratados en la apretada agenda que llevan a cabo entre ambos gobiernos. También confirmo que invitaran a Venezuela a participar en la cumbre de las Américas a realizarse en marzo del 2018 en la ciudad de Lima, Perú.

Fuente: > Naty Quiñonez