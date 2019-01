Aymee Corominas y la realidad que se vive en Cuba.

“La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía”. José Martí (1853-1895)

La población de Cuba ha vivido secuestrada por 60 años ininterrumpido, seis décadas han tenido que vivir sin conocer el color de la libertad. El primero de enero de 1959 inició la dictadura más grande que ha respirado exitosamente en el continente americano.

“Durante casi cincuenta años, Cuba fue dirigida por Fidel Castro, primero como primer ministro (1959) y luego como presidente del Consejo de Estado, y del Consejo de Ministros (1976), el máximo órgano ejecutivo, después sería presidido por su hermano Raúl Castro, en la actualidad por Miguel Díaz -Canel, desde el 19 de abril de 2018. Es el primer dirigente cubano nacido después de la Revolución Cubana que ha alcanzado dichos puestos”.

Aymee Corominas, nació el 22 de febrero de 1966 en la Habana Cuba, es escritora y poeta, desde el 2011 reside en Miami Florida EEUU. Por reunificación familiar, en el último cuatrimestre de (2018) publicó sus dos primeros libros, Alma desnuda, poesía y Los Colores de mi Tierra, narrativa. En ésta entrevista Aymee nos narra la realidad que ha vivido y vive el pueblo Cubano desde el triunfo de la Revolución Cubana, (enero, 1959).

¿Cómo recuerda su infancia para la década de 1970?. A -Recuerdo los aburridos discursos de Fidel de 4 horas seguidas y luego los apagones sentada en el quicio de mi edificio para no morir derretida al calor. Todo en Cuba era impuesto lavado de cerebro desde la niñez, trabajar para morir de hambre y sin necesidad debíamos asumir un mundo, sin cambio para bien.

¿Cómo fue su mundo al convertirse en madre?. A -Al ser madre en plena adolescencia a los (15 años) empecé a experimentar el miedo, al despertar y no abrazar a mi hija, ahí mi mundo cambió y bajé la cabeza para subirme en mi maternidad...

¿En Cuba, todo ha sido limitado, sigue siendo igual?. A -Sigue limitándose la libertad de expresión, la juventud se pierde en el tiempo, muchas niñas se prostituyen por un par de zapatos, los jóvenes dejan de estudiar para vender artículos de última necesidad, pues en sus casas no tienen para comer, la gente que estudia son aquellos que han logrado sobrevivir como; hijos de abogados, dirigentes, políticos y artistas.

¿El gobierno presume de brindar, gratis y calidad de Salud?. A -Los hospitales están en deterioro no encuentras medicinas es una verdadera odisea, cuando ingresas a un hospital tienes que llevar desde la sabana a las toallas y el papel higiénico, porque no hay nada, los hospitales se caen a pedazos las camas son estrechas y para el acompañante le espera una silla de hierro, los médicos son muy buenos pero están cansado de su mísero sueldo.

¿Cómo es el transporte público en Cuba?. A -El transporte es terrible los buses son un enorme armazón de hierro llamados camellos, es el más usado que a partir de la seis de la tarde hora pico se llaman “atrápame si puedes”, siempre va repleto de gente.

¿Cómo describes tu vida en Cuba?. A -En Cuba fue muy duro tiempos que me carcomida la impotencia de no tener más para vivir y darle mejor bienestar a mis hijas de no poder lograr el sueño de escribir, o al menos vivir de mi trabajo, sufrida vida, dura, amarga y absolutamente callada.

¿Cómo fue su vida cuando llegó a Miami Florida? A -Al llegar a Miami pensaba que estaba soñando o una película, al ver tantos carros nuevos y los enormes edificios de cristal del centro de la ciudad que relucen al sol sus cristales nítidos. Un despertar a la limpiezas de las calles y pulcritud de la ciudad una diferencia de un mundo paralelo.

¿Cómo describes a esta hermosa Isla Caribeña?. A -Cuba es una hermosa isla que el gobierno a destruido y descuidado, rodeada de mar siempre fue presa de negocios sucios, desde su descubrimiento un trampolín a la inversión caribeña, lo que aún en las sombras sigue siendo una isla ahora abandonada a su suerte.

¿Algún mensaje para los gobiernos totalitarios?. A -Que cambien su ideología a una verdadera democracia, donde el pueblo pueda elegir su partido y presidente, donde se priorice la educación, para ayudar al futuro del mundo en conocimiento y amor.

