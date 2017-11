Alcalde de Urubamba fue incluido en lista de los más buscados

Ministerio del Interior incluyó al alcalde de Urabamba en la lista de los más buscados del país

Por: Naty Quiñonez

La joven realizó la respectiva denuncia en la Fiscalía Penal de Urubamba porque los hechos ocurrieron en esa jurisdicción, el abuso sexual ocurrió entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de agosto del año en curso.

Luego de estas denuncias y al comprobarse la veracidad del audio, las autoridades peruanas, en específico, el Ministerio del Interior incluyó al alcalde de Urabamba en la lista de los más buscados del país acusándolo de abuso sexual a una joven trabajadora de la municipalidad cusqueña, además de pesar sobre él una detención preventiva de seis meses. Con esta alerta Huberto Huamán Auccapuma pasaría a engrosar la lista que en Cusco promedia las 40 personas en el programa de recompensas del Ministerio del Interior “Los más buscados”, "Si hay alcaldes o funcionarios que están no habidos, debe existir un precio por sus paraderos".

El ministro del Interior Carlos Basombrío Iglesias, durante una visita a la ciudad imperial fuel el que asomó la posibilidad de incluir al referido alcalde en la oscura lista, por lo cual solicitó el apoyo de la población y los medios de comunicación. El ministro representante del Ejecutivo Nacional expreso lo siguiente: “Si sabemos de personas con requisitorias que no están incluidas en el programa, hagámoslo saber. El alcalde en mención está con orden de captura, entonces debe formar parte de la lista”.

Tenemos un poco del audio y conversación que fue filtrada y en la que sostuvo la adolescente con el alcalde antes de realizar la denuncia que terminaría hundiendo al burgomaestre:

“Huamán intenta convencer a la joven para que no lo denuncie”

Joven: Usted prácticamente ha abusado de mí.

Humberto: Estábamos borrachos.

Joven: No, no es que estábamos borrachos. Yo he tomado un vaso de pisco sour.

Humberto: Por favor, discúlpame ya, pero por qué no trabajas.

Joven: No quiero trabajar, ingeniero. Me siento bastante mal. Es más, yo quiero irme de Urubamba, no me siento bien acá. De verdad que yo ni siquiera puedo dormir, no puedo salir, me da vergüenza venir acá al municipio.

Humberto: No te voy a fastidiar, trabaja. Ni siquiera te voy a dirigir la palabra.

Joven: No quiero.

Humberto: Trabaja, pues, por favor, ¿ya?

Joven: No quiero.

Humberto: (ininteligible) ¿Qué va a decir?

Joven: Por eso yo quiero decirle a mi papá.

Humberto: Trabaja por lo menos dos meses, trabaja, ¿sí?

Joven: No quiero, ingeniero.

Humberto: Trabaja, no seas mala, por favor, ¿ya?

Joven: Yo le voy a decir todo a mi papá.

Humberto: No. (Ininteligible)

Joven: Claro, peor igual, es que usted ingeniero me ha llevado con el señor Elmer. Usted me ha dicho que era de trabajo. A mi prácticamente me ha violado, señor Humberto.

Humberto: Por favor, no digas eso, por favor.

Joven: Y con unas disculpas no se va.

Humberto: ¿Qué cosa? ¿Me vas a hacer problemas?

Hasta el cierre de esta edición el alcalde Huamán Auccapuma continuaba prófugo de la justicia

