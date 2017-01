Patrón de comportamiento de un negocio ilegal (pirámide)

Pirámides ilegales

Cómo reconocer una estafa por Internet

Etapas de un sistema piramidal

-Primero. Etapa de la duda. Te ofrecen solo colgar 4 anuncios diarios y tener unos ingresos por publicidad. Como lo ves como algo interesante, te surge la duda. Otros asumen más riesgo e invierten su dinero. Hay empresas que te dejan comenzar de forma gratuita, pero te convence sutilmente para invertir. Así mismo, no te dicen que tienes que reclutar para ganar, pero te convencen porque ganas más. Como ves que la gente gana dinero real, entonces empieza la etapa de los testimonios.

-Segundo. Etapa de los testimonios reales. Después de que ves el dinero que cobran las personas, estas personas dan testimonios en Internet sobre lo que ganan. Como los estafadores son tan expertos y saben que parte del negocio es que confíes en ellos para que entres en el negocio, al principio se produce un oleaje de cobros masivos de parte de muchas personas.

-Tercero. Etapa de los obsesos por el dinero. En esta etapa simplemente ya no razones y el único objetivo es perseguir más dinero, porque viste que otros lo ganaron. Entonces te olvidas de investigar, de saber de donde es la empresa, no analizaste su sistema, no viste si era viable matemáticamente. El único fin es perseguir más dinero. Estas si empiezas a darte cuenta de este patrón, te sirven de alerta.

Después de esto vienen las siguientes etapas:

En medio de todo este estado de ceguedad en el que se encuentran las personas, la empresa recibe sumas astronómicas de dinero. Pero muy pocas personas las están retirando porque buscan más y más dinero, así que lo re-invierten. Entonces esto te sirve como vacuna, para tener inmunidad ante ese sistema. En una de las empresas, la cual no voy a nombrar para no herir la sensibilidad, había solamente un 7% de las personas que retiraban su dinero. ¿Por qué sucedió esto? Porque la gran mayoría re-invertía ese dinero, para que veas que esto no es nada alejado de la realidad.

Entonces siguen sumándose personas y gran parte de ese dinero sigue sin retirarse. ¿Porqué? Porque siguen re-invirtiendo en más franquicias. ¿Pero después que sucede? Que cuando quieren sacar ya su dinero no empieza a pagar. Por lo general entre el segundo y tercer año se empiezan a hacer retiros mayores, pero ese dinero ya se lo gastaron los dueños, ese dinero ya no existe. Virtualmente sí, pero no físicamente. Entonces ocurre que la empresa ya no puede pagar, o pone excusas, limita los pagos y empieza a culpar a los bancos. Se da una gran cantidad de excusas, es un patrón.

PUNTO DE QUIEBRE

Ahora la empresa que parecía ir de subida, empieza a no pagar y la gente molesta reclama su dinero, y se crea una zona llamada zona de las víctimas.

Por parte de la empresa :

-Promesas. La empresa da discursos en las que echan la culpa al gobierno, al sistema económico, y dice que va a crear un sistema más justo para todos. Y las personas le creen fácilmente, ya que es más fácil que aceptar que perdiste tu dinero.

-Amenazas. La compañía da amenazas a quien no les crea, y les advierte que serán borrados del sistema. Y la gente prefiero callar antes que perder su dinero. Estos aferrados a esa idea, siguen pensando que construyeron un dinero por x tiempo.

-Pagan a unos pocos. Los promotores de la pirámide defienden a la empresa ilegal diciendo y mostrando que retiraron dinero del cajero. Y las personas les creen. Todo esto es para que la empresa gane tiempo.

Por parte de los promotores :

Los promotores que saben lo que está ocurriendo dentro de la empresa, empiezan a ridiculizar al que no cree en la compañía, y les dicen cosas como que les falta visión, información, que eres una persona obsoleta o que te quedaste en el modelo antiguo. Una gran cantidad de ridiculeces para hacerte quedar mal. Y las personas más inocentes piensan que esta es la verdad, que es imposible que sean capaces de engañarnos a todos.

Y por otra parte empieza a ver una batalla entre las personas que creen en la empresa todavía, y las que se han dado que la empresa no les va a pagar.

Desde el lado de la empresa puede ocurrir tres cosas (muy raro que ocurran las tres al mismo tiempo, pero puede darse):

-Que desaparezca de la noche a la mañana.

-Que intervenga la autoridad. Pero si está registrada en paraísos fiscales es más difícil.

-Dejan de pagar e intentan de transformarse. Cambian su propuesta original, en el mejor de los casos, pero la para que te paguen lo anterior debes tener resultados en el nuevo sistema. La mayoría termina cerrado, ya que la gente no le gusta tener que trabajar para ganar dinero.

Así que estos puntos espero te haya servido de alerta para que no seas engañado.

Espero te haya resultado interesante este artículo, compártelo con tus amigos y déjame tus comentarios que serán siempre bienvenidos.