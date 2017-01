¿Es posible ganar dinero en Internet?

Ganar dinero en Internet

¿Mito o realidad?

1856 1

Las ideas más erróneas que circulan a través del mundo de los negocios por Internet

-“La persona que me invitó me enseñó todo el dinero que está ganando.” Esto puede ser porque incluso en un sistema ilegal, en sus inicios, es posible ganar dinero. Esto sucede porque los estafadores buscan captar personas. Pero al tratarse de algo ilegal, no tardará mucho en ser intervenido aquel negocio. Entonces no se debe confundir ganancias con la legalidad de una empresa, ya que está es aprovechada por personas expertas en saber engañar por estos medios.

-“Si el negocio se encuentra en Estados Unidos, Francia o Alemania, debe ser serio.” Pero debes conocer una cosa, ¡estafadores hay en todas partes! Que sean países ricos no quiere decir que estén libres de estafas. Una empresa ilegal puede estar perfectamente funcionando en cualquiera de estos países conocidos por ser grandes capitales financieros y desarrollados, pero después quedar al descubierto. Tal y como sucedió como la tan famosa empresa Telexfree.

-“Quieren implantar un nuevo sistema económico para compartir la injusticia del actual, el cual traerá más igualdad para todos.” Esto es realmente una tontería ya que la gente que nos gobierna es tan sumamente poderosa que no podemos hacer nada frente a ello. Lo que si podemos hacer aprender de sus reglas. Las personas que han progresado financieramente no lo hicieron combatiendo el sistema, sino que se adaptaron a sus normas.

Así que cuando te estén intentando vender las siguientes, ¡Huye!

No se necesita invitar a nadie (si no se quiere), para ganar dinero.

No se tiene que vender (esto se ha vuelto muy popular, ya que las personas en promedio no les gusta vender).

Fácil y rápido.

Hay que poner también hincapié en que si es posible crear una fuente de ingresos en Internet, pero no es fácil ni rápido como te lo intentan vender. Aunque en pirámides o estafas disfrazadas de negocios legales esto si sucede. Pero, ¿Por cuánto tiempo? Porque debes saber que puedes acabar en problemas legales o incluso preso si las autoridades se enteran de que estas promocionando un sistema ilegal, y peor si estas involucrando a más personas. ¡El desconocimiento de la ley, no te exime de cumplirla! Si te metes en un problema, no te puedes justificar ante el juez diciendo: “No sabía que era ilegal.”

Además no te fíes de estos gurús que venden cursos “milagrosos”, hay miles de estos en Internet. Son personas que han sido estafadas y que han aprendido a cómo hacer lo mismo. Lo que realmente quieren no es ayudarte, sino recuperar su dinero. Este tipo de personas te venden cursos para ser financieramente independiente:

Forex

Opciones binarias

Apuestas deportivas

CPA, PTC, CPC, etc

Monedas virtuales

Así que no apagues tu sentido común, 1 + 1 da 2, NO 2. Sé despierto y sagaz.

Además de esto, debes de saber que si están ofreciendo algo relacionado con inversiones en la cual tienes la posibilidad de ganar dinero porque otros inviertan su dinero o compren un curso donde aprender cómo ganar en esa inversión en concreto, ¡Es Ilegal!

Y aunque no hayas recibido dinero, pero si has metido a otras personas, puedes ser considerado como cómplice de captación ilegal, pirámide e inversión no regulada. Y esto en muchos países se paga con multas muy caras e incluso con cárcel.

¿Y si solo ha sido por Internet? No importa, en países como Colombia, la pena incluso aumenta hasta una cuarta parte. Entonces te metas donde te paguen por invitar a otros.

Espero te haya resultado interesante este artículo, compártelo con tus amigos y déjame tus comentarios que serán siempre bienvenidos.