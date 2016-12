Email Marketing exitoso para tu Marca

Email Marketing

Aumenta tu éxito en plan de Marketing

2169

Características del Email Marketing

Cuando una persona visita por primera vez tu página web, el indicador de interés es darse de alta a tu newsletters. Es una forma del visitante de decir “¡me ha gustado lo que me has aportado con tu blog, quiero seguir en contacto contigo y continuar visitando tu blog!”. Es decir, creas una relación y la consolidas.

Ahora que te he explicado en que consiste el email marketing, te voy a dar unos cuantos consejos para que puedas tener una estrategia exitosa. Primero te nombrare las ventajas que tiene el usar esta herramienta:

Permite crear relaciones con los clientes, afiliados o suscriptores.

Permite compartir tu contenido de forma periódica.

Aumentar tu alcance y proyección.

Mejorar la imagen de tu Marca, y darle mayor profesionalidad y credibilidad.

Informar de diferentes eventos, o a tu tienda local.

Realizar comunicados importantes.

Promocionar tus redes sociales.

Generar tráfico a tu blog o sitio web.

Obtener ventas, ofrecer descuento, artículos nuevos.

Enviar mensajes personalizados en fechas especiales.

El éxito de una marca depende mucho de la confianza que dé a las personas, es decir, mediante su blog debe aportar valor, crear una relación, y así podrá conocer si tú eres un profesional en el sector en el que te ubicas, sin venderle nada. No se trata de vender, se trata de aportar valor, de aportar ideas, de aportar información valiosa para el usuario. Algo que pueda aprender a través de ti. Y de esta manera mantendrás el contacto, mediante email.

Consejos para tener un gran prestigio con tus Campañas de Email

-Ser claro. Debes en claro el tipo de mensaje que van a recibir, que vas a ofrecerles en cada email que reciban desde que se suscriben a tu blog. Tienes que avisarles si recibirán invitaciones a eventos, descuentos, conferencias. Esto es para que tus suscriptores no se lleven ninguna sorpresa. Así evitaras que se den de baja.

-Usar un proveedor de email marketing de excelente calidad. Las más recomendadas son: Get Easy, Aweber y Mailchimp. Tener un proveedor que de buenos servicios de email dará mejores resultados en tus campañas, además de que tus campañas tienen más probabilidad de no acabar en spam.

-Tienes que pedir a tus suscriptores permiso para enviarles correos. Esto es importante ya que debes contar con su total autorización para que puedan llegarle correos sin problemas. Para ello pídele que acepte el correo de confirmación que se le envía después de suscribirse.

-Mantente fuera de los filtros de spam. Seguramente no querrás que tus mensajes acaben en la carpeta de “no deseados”. Debes asegurarte de que reúnes todos los requisitos necesarios para que no detecten como spam. En esto pueden ayudar los auto-responder ya que te ayudan a medir el porcentaje de probabilidad de caer en la carpeta de spam. No olvides usarlo.

-Pon la opción de darse de baja. Las personas tienen la total libertad de no seguir tu proyecto o dejar de hacerlo. Por tanto, no te interesa tener en tu newsletters personas a las que no les interese tu contenido, y que además pues no interactúan con el mismo. Necesitas personas activas, que reciban y lean lo que tú les aportas.

-Buen horario en las campañas. Los robots que detectan spam nunca duermen. Por ello intenta enviar mensajes a las horas más idóneas. Tienes que saber que horarios pueden beneficiarte, no es buena idea enviar mensajes en un horario nocturno por ejemplo.

Lo más recomendable es enviar las campañas entre las 6 y 8 de la tarde.

-Usa un lenguaje moderado y profesional. Hay palabras que están totalmente prohibidas para usar en una campaña como “Gratis” o “Sexo”. Además de que acabarás en la carpeta de la papelera, bajarás la reputación de tu marca, la que tanto te costó construir. Evita además usar mayúsculas en tus títulos.

-No hay que abusar del lenguaje HTML e imágenes. Los mensajes que son texto tienen mayor probabilidad de entrega que los que son plantillas. Debes saber esto. Además de no poner imágenes en exceso ya que muchos clientes de correo electrónico suelen bloquear las imágenes. Un correo que aporte valor es lo ideal.

-Poner el emisor del mensaje. Debes poner el nombre y apellido, además del nombre de tu blog y su url. Así recordarán de quien es el mensaje que están recibiendo y no lo enviarán a la papelera.

-Asunto del email. Un 90% de los resultados dependerán de lo que pongas en este apartado, y en la parte del emisor. Debe ser un asunto interesante, que despierte curiosidad en los lectores, sin hacer promesas falsas. Ya que de lo contrario de arriesgas a perder suscriptores.

Además una forma de incentivar a que los visitantes de suscriban a tu newsletters, aparte de ofrecerles información exclusiva, es premiarlos con cursos gratuitos o PDF que contenga información valiosa. Esto supone un gran atractivo para hacer que tu lista de suscriptores crezca.

Espero te haya resultado interesante este artículo, compártelo con tus amigos y déjame tus comentarios que serán siempre bienvenidos.

TAGS: campanas, suscriptores, mensajes, marketing, newsletters, enviar, aportar, imagenes