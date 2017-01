¿Dónde debo invertir?

Mercados financieros

Inteligencia de Negocios y Finanzas

¿Dónde invertir mi dinero?

Dentro de los mercados financieros encontramos cuatro opciones:

-Acciones. Es el más común que puedes encontrar. Aunque depende del país en donde te encuentres o de la información que tengas, puedes hacerlo en todo el mundo electrónicamente. Además puedes invertir en la bolsa de New York, Frankfurt. Se puede invertir en diferentes mercados a través de Internet.

-Forex. Es el mercado del dinero. Se casa en negociar la relación que hay entre moneda a moneda. Por ejemplo, el euro respecto al dólar.

-Commodities. En este negocio puedes invertir en oro, petróleo hasta azúcar. Una lista muy larga.

-Factoring. Es más un servicio que consiste en manejar la liquidez de las empresas. Las empresas fabrican algo, lo venden y el cliente promete pagarle la factura a 90 días (tres meses), por ejemplo. Como esa fábrica necesita liquidez para seguir produciendo, entonces hay estas otras empresas que ofrecen comprar esa factura, por un poco menos. La empresa obtiene rentabilidad, y la factura, se hace un acuerdo en la diferencia. A los tres meses cobra el monto y obtiene una ganancia.

Esto es a rasgos generales. Esto es para que una persona que no ha estado antes en un mercado financiero, obtenga conocimiento y no lo vayan a engañar. Lo que vas a encontrar es a brokers que ofrecen una cuenta , donde te dan acceso a una plataforma electrónica. A través de esta plataforma, el bróker te da acceso a diferentes mercados.

El bróker es de una empresa Hay brokers buenos y malos, hay brokers regulados de forma seria al igual que hay brokers en paraísos fiscales. Lo recomendable es escoger a un bróker que este en un país serio con regulaciones serias, porque básicamente lo que hacen es coger tu dinero y virtualmente manejarlo en la plataforma. A esto se le llama balance, y desde ese momento puedes empezar a invertir (trader).

El antes y después de las inversiones

El mundo está cambiando constantemente y las inversiones también. Por ello, mucha información que circula ya está obsoleta. Esto es debido a la tecnología, al Internet.

Vamos a poner por ejemplo, el oro.

Hoy en día los verdaderos expertos no toman en cuenta si el oro sube o baja de valor. Se puede ganar dinero incluso si se aposto que el oro va a bajar, si sabes anticiparte, te puedes posicionar electrónicamente para cobrar dinero, aunque el oro baje. Para que aprendas a medir tu tolerancia al riesgo y aprender sobre otros factores, vamos a repasar rápidamente las reglas básicas de la inversión:

1. Informarte.

2. Medir tu tolerancia al riesgo.

3. No invertir dinero que pueda afectar a nuestras finanzas básicas.

4. Diversificar cuando que tengas que hacerlo.

Hay personas que piensan que solo haciendo un curso ya saben todo acerca del mundo de las inversiones, esto es una idea que se ha vendido mucho por Internet. Suelen decir que con muy poco dinero se puede hacer mucho, pero esto no es verdad. La finalidad de los que venden estos cursos es cobrar su ganancia, y cuando veas que no tienes resultados no podrás reclamarles.

Siempre existe una relación entre ganancia y riesgo . Si necesitas ganar más dinero, siempre te vas a exponer a mayor riesgo. Esto significa que tienes más posibilidad de perder. Nunca te creas si te venden la idea de que ganar con poco riesgo es posible, ¡Jamás! Y es por esta razón que ese dinero que vas a invertir no debe ir sujeto a tus finanzas básicas.

Imagínate la siguiente situación: si tienes una inversión de 2000 dólares, estés tentado a ser un inversor agresivo, por el rendimiento que puedes obtener. Ya que 20 o 100 dólares parecerán poco dinero, y más todavía si una persona te vende la idea de que puedes ganar mucho casi sin perder. Las estadísticas demuestran que en seis meses una persona que se arriesga así, en este tiempo habrá perdido todo su capital .

Ahora te voy a exponer otro ejemplo con una persona que tiene más dinero para invertir.

Esta segunda persona de ejemplo tiene una inversión de 200,000 dólares, y estamos contando con que él respeta las reglas de inversión, por tanto no es un dinero que si lo pierde afecte a sus finanzas personales o básicas. Por lo que se deduce que su patrimonio neto es de más de un millón de dólares.

El mantiene un riesgo de 1% , ya que como buen inversor sabe que arriesgarse innecesariamente le puede perjudicar. Y como este le es suficientemente rentable, puedes ir subiendo la inversión mes tras mes. Estas son las personas contra las que estarías compitiendo si entras en un mercado de inversiones, son personas que tienen mucho más dinero para invertir. Ellos gana de las personas que pierden su inversiones , aunque suene una realidad fría y desagradable, pero esta es la realidad de los mercados financieros.

-No puedes ganar contra personas que tienen tal cantidad de dinero para invertir. Debes informarte, debes respetar las reglas de inversiones, y las otras reglas.

-No te expongas innecesariamente al riesgo si no tienes para invertir.

-Invierte un dinero que si lo pierdes, no afecte a tus finanzas básicas.

-No intentes vivir de las inversiones si estas empezando. Sé inteligente.

-Invierte en conocimiento y no te dejes llevar por las emociones.

Pues esta es la introducción a los mercados financieros, espero que hayas tomado nota y que hayas aprendido sobre este modelo de negocio, sus reglas, consejos y resultados.

