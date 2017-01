Claves para ser un buen inversor

Inversiones

Inteligencia Financiera

2405

Tipos de inversores

A mayor rendimiento, mayor riesgo. Entonces si decides tener un rendimiento modesto, tendrás directamente el mismo riesgo. Esto se le conoce como inversor Conservador. Esto no significa que no vayas a perder. Es imposible que alguien te garantice 100% de éxito en tus inversiones, y quien lo haga te está engañando. Esto no quiere decir que el riesgo desaparece, sino que se minimiza.

Si se quiere un rendimiento más alto, también crece el riesgo, esto se conoce como inversor Moderado. Finalmente está el inversor de nivel superior, en el cual escoge el mayor rendimiento que hay, pero también su riesgo crece muchísimo, es conocido como inversor Agresivo.

Qué tipo de inversor ser

Vas a tener que tener mucho conocimiento, y conocer tu tolerancia al riesgo. Busca buenos asesores, no para que te ofrezcan un rendimiento alto y un riesgo mínimo, pues esto en inversiones no existe. Es imposible encontrar esto.

Tipos de ofertas

-Agentes de inversión (bróker). Te van a decir que inviertas con ellos, ya que tú no sabes hacerlo. Así que ellos ganan una comisión independientemente de que gane o no el inversor. Aunque hay brokers profesionales, pero lamentablemente no trabajan con personas de poco dinero. Entonces si no tienes mucho dinero, no esperes encontrar al mejor bróker.

-Te invitan a invertir tu dinero en ofertas o franquicias. Es un sistema donde al invitar a otra persona para que invierta su dinero, te pagan. Por lo general es una pirámide ilegal, hay excepciones, pero pueden estafar.

-Hazlo tú mismo. Es donde te venden un curso para aprender a cómo invertir o duplicar tu dinero. Pero ellos son los que tienen un beneficio, y ¿Qué pasa si al terminar el curso no era suficiente? Pues que ellos se quedan con tu dinero, y tú pierdes tu dinero. Aprender a invertir no es solo un curso, se necesita mucho estudio, mucha disciplina, invertir en herramientas. No existen cursos para ser un mega inversor.

¿Cómo saber mi tolerancia al riesgo?

Mientras más joven seas, más agresivo te puedes permitir ser. Entre más adulto, debes ser más adulto y conservador. Para así poder recuperarte si has perdido, así permites que la inversión madure. En la educación actual, los jóvenes hacen todo lo contrario, no invierten porque se los da todo su padre. Y cuando llegan a su edad de jubilación se dan cuenta que no les alcanza lo que tienen, por lo que se lanzan al mundo de las inversiones, se hacen inversores agresivos, y cuando no se han dado, han perdido su dinero

Reglas básicas de inversión

1. Informarte. Invierte dinero en conocimiento. Pero en cursos que ofrezcan lo que verdaderamente necesitas, y que trabajen de forma honesta.

2. Medir tu tolerancia al riesgo. Prueba en invertir en algo, que cuando lo hagas tú puedas dormir con tranquilidad. Así sabrás como eres para este negocio.

3. No invertir dinero si esto afecta cuando lo perdemos, a nuestras finanzas básicas. Si tienes poco dinero, e inviertes y este se pierde, que no someta a tu familia a no tener necesidades básicas cubiertas.

4. Diversificar cuanto tengas que diversificar. Hay un concepto erróneo sobre este tema, y más adelante profundizaré en un artículo sobre esto.

Espero te haya resultado interesante este artículo, compártelo con tus amigos y déjame tus comentarios que serán siempre bienvenidos.