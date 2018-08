Venezolanos duermen en la carretera vía a Perú

Emigrar no es una tarea fácil y mas si vives en un país con pocas oportunidades, no es un secreto para el mundo que Venezuela vive actualmente la peor crisis económica, social y de salud de la historia, por lo que muchos Venezolanos de diferentes edades se han visto en la penosa decisión de desistir en su país para poder forjar un futuro en uno ajeno que a muchos les ha abierto las puertas y a otros no los reciben con mucho gusto, todo esta en que los venezolanos van a trabajar durante horas para poder lograr lo que en Venezuela no pueden.