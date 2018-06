Gran helada pone en emergencia a Cusco.

Un inusual comportamiento climatológico se registró en las provincias de Canas y Espinar.

Cusqueños padecen temperaturas por debajo de los 0°c.

Más datos

La Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad del Gobierno Regional Cusco aprobó el Plan de Contingencia.

73

Entre estos se encuentra el departamento de Cusco, ubicado a 3400 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas promedio de 13 °c entre abril y octubre, y 12 °c de noviembre a marzo, en la temporada lluviosa. Sin embargo, la ola de frío de este año se ha adelantado y parece hacer estragos entre los cuzqueños, llevándolos a padecer temperaturas por debajo de los 0°c que, según el Ministerio de Salud del Perú (MINSA), ha dejado a la fecha un saldo de 604 muertos en todo el país. De estos, más de 400 son adultos mayores y en el caso de los niños, las cifras varían entre 72 y 86 muertes.

El gobierno ha tomado distintas medidas para hacerle frente a este fenómeno, entre ellas la aprobación de un nuevo horario, denominado horario de invierno, que consiste en retrasar la entrada del turno matutino 30 minutos y adelantar la salida del turno nocturno media hora. Otra medida adoptada por el ejecutivo, fue el envío de materiales y abrigos a las zonas en estado de emergencia. Dicho envío estuvo a cargo de los ministerios de Salud, Vivienda, Mujer, Energía, Desarrollo e Inclusión Social, Ambiente, entre otros. Se espera una segunda etapa que incluirá alimentos no perecederos y agua. Todo será enviado a los gobierno regionales y municipios provinciales declarados en estado de emergencia para una mejor distribución de los mismos.

Sin embargo, estas medidas no parecen satisfacer a todo la población y en algunos lugares la ayuda aún no llega; como es el caso de Pitumarca, uno de los distritos de Cusco ubicado a más de 3570 metros sobre el nivel del mar, donde las heladas y nevadas se sienten fuertemente. “No hemos recibido ninguna ayuda pese a que el frío nos está afectando a todos. Esperamos el apoyo de las autoridades, que no nos olviden”, exclamó Hipólito Coyo, miembro de la comunidad campesina de Pampachiri, Pitumarca.

¿Estas muertes se deben a las heladas?

En el año 2010, la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud emitió un reporte titulado: Cambios Climáticos, Eventos Climáticos Extremos y Salud Pública, donde se mencionan las consecuencias del frío sobre el ser humano. En dicho reporte mencionan que estas consecuencias son de dos tipos: las enfermedades, que incluyen males respiratorios (asma y enfermedad obstructiva crónica), cardiovasculares periféricos (síndrome de Raynaud), musculares (tenosinovitis, síndrome del túnel carpiano) de la piel (psoriaris, dermatitis del frío y dermatitis atópica); y las lecciones, tales como: sabañones, hipotermia, pie de trinchera y accidentes, todas causa del descenso de la temperatura.

No obstante, ninguna de estas enfermedades se encuentran en la lista de causa de deceso suministrada por el Ministerio de Salud (MINSA). En su lugar, las muertes en zonas altoandinas, como es el caso de Cusco y los demás municipios declarados en estado de emergencia, se deben a complicaciones pulmonares causadas por infecciones respiratorias comunes desencadenadas por el frío (resfríos, gripes y bronquitis), lo que se traduciría a muerte por neumonía, según el Ministerio de Salud.

Para entender esta problemática, vale la pena leer un artículo publicado por la Universidad de Oxford, Inglaterra, titulado: Investigaciones para Reducir la Mortalidad por Neumonía en Países en Desarrollo. En este artículo la respuesta sale la a la luz: la pobreza y desnutrición tienen un gran efecto sobre estas muertes, al menos en los niños, ya que el 25,3% de niños menores a 5 años sufren de desnutrición crónica y el 53,3% padece de anemia crónica, haciéndolos incapaces de producir linfocitos, células que sirven de defensa, y proteínas. En otras palabras, sus cuerpos no pueden combatir los virus que son comunes en invierno.

Loading...

Fuente: > Natasha Quiñonez