Puigdemont tendrá que esperar más por su extradición

La extradición sigue provocando molestias

Por: Víctor Quiñonez

Luego de la fuga del líder catalán y sus allegados por la intención de independizar a Cataluña del gobierno español y su negativa a regresar a España a enfrentar los cargos que se les imputa por su actuación en desmedro de la norma española, ahora lo que ocupa la opinión internacional es lo relacionado a la extradición de los requeridos.

Las acusaciones de rebelión y sedición que pesan sobre los cinco líderes políticos podría condenarlos a 25 años de prisión en España, como mínimo.

El político catalán anunció sus intenciones de encabezar la campaña de las próximas elecciones convocadas por el gobierno central para el 21 de diciembre con la intención de ponerle fin a la crisis institucional de los últimos 40 años de historia de España. Por lo que los primeros ministros, tanto de Bélgica como de España se han reunido el pasado viernes 17 de noviembre para aliviar las tensas relaciones bilaterales, antes de la sesión judicial, para discutir el futuro de los funcionarios catalanes.

Paul Bekaert, abogado de Puigdemont ha dicho que después de la audiencia del viernes darán los argumentos el 4 de diciembre. Sin importar cual sea la decisión, se permitirán dos apelaciones y una decisión definitiva para después del 21 de diciembre. El defensor del líder afirmó que a pesar de que la fiscalía pidió acceder a la solicitud del gobierno español de extraditar a los catalanes, la defensa podrá entregar sus argumentos hasta los primeros días de diciembre. “El fiscal pidió se ejecute el pedido de extradición (pero) podemos responder por escrito, de modo que nada se ha resuelto hoy”, añadió.

Mientras para la fiscalía belga, los catalanes no incurrieron en corrupción sino en una “conspiración de empleados públicos” y esto no es causal de extradición, pues fue una negativa a desempeñar cabalmente sus cargos, esto bajo la ley de ese país. Para el gobierno español se trata de sedición y rebelión, lo que el gobierno belga no está dispuesto a intervenir sino que ha dejado que sea la justicia independiente la trate el petitorio. “Es un caso judicial basado en la separación de poderes. Depende de las autoridades judiciales.”Fue la sentencia del primer ministro belga Charles Michael, luego de haberse reunido con el jefe del gobierno español Mariano Rajoy, durante la cumbre de la Unión Europea en Gotemburgo, Suecia.

Respetará la decisión que tomen los tribunales belgas y la independencia de los poderes, así como aceptará las decisiones judiciales, pues son un principio básico de la Unión Europea, lo cual no será cuestionado, sentenció Rajoy. Sin embargo la extradición sigue provocando molestias.

En cuanto a las condiciones de encarcelamiento a las que someterán a Puigdemont y sus cuatro allegados, entregó España al gobierno belga por si aprueban la extradición de los solicitados. “España es un estado de derecho desde hace muchos años” y que “nadie nos va a dar lecciones en Europa”, fueron las palabras del ministro del Interior Juan Ignacio Zoido.

