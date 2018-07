No creerás los Reclamos de las Prostitutas de Bogotá

82

Bogota es una de las ciudades de este lado del mundo, donde mas se observa la prostitución, esto es debido a varias cosas pero una de las principales, es que la ley colombiana no contempla esta actividad como un delito, es decir no esta penada por la ley, pero tampoco hay ninguna protección jurídica para las personas que ejercen la profesión, por lo que se han venido dando protestas por parte de las trabajadoras sexuales y no creeras los reclamos de las prostitutas de Bogota.

Reclamos de las prostitutas de Bogota

Amparandose un poco en el hecho de que su actividad no esta penada por la ley las sexo trabajadoras de la capital colombiana han estado pidiendo al estado una serie de beneficios, que las ubicaría en el estatus de cualquier trabajador del país. Algunos de estos reclamos son bastante razonables pero otros son difíciles de concebir en una sociedad como la colombiana.

En Bogota según números oficiales existen mas de 23000 trabajadoras sexuales, aunque muchos expertos estiman que este número se queda corto.

Entre los reclamos de prostitutas de Bogota podemos encontrar:

Que se aclare la nomenclatura para referirse a ellas

Esto es debido a que muchas de las personas que ejercen esta profesión no lo hacen por voluntad, muchas son víctimas de amenazas, trata de personas, violencia o la pobreza las ha empujado a este camino. Mientras que otras lo hacen a plena voluntad, bajo sus reglas. Los términos utilizados aluden a uno u otro sector por lo que se pide diferenciación.

Una ley que regule la actividad para que sea un trabajo legítimo.

En Colombia existen múltiples organismos que agrupan a las trabajadoras sexuales, y entre los reclamos de las prostitutas de Bogota y estos organismos, esta que piden una ley que las incluya en el mercado laboral. Lo que las haría capaces de acceder a créditos de vivienda, jubilación, planes de salud y otros beneficios de los que gozan los trabajadores formales.

Que la ley las incluya en su debate

No hay nadie mas calificado para hablar de la prostitución que las prostitutas, este es uno de los reclamos de las prostitutas de Bogota que mas se escuchan y es que quieren que se las incluya en la redacción y discusión de la ley que las regularía, para así hacerla lo mas justa y equilibrada posible.

Que no se multe a los clientes

A pesar de no ser ilegal, no se puede realizar esta actividad en la calle, y existe una propuesta que impulsa el partido liberal, en el que se pretende multar a las personas que consuman la prostitución. Esto sería un duro golpe para las prostitutas, por lo que entre las exigencias, piden que no haya multas para sus clientes.