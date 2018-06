Megan y Harry, mucho más que duques.

Sus acciones en conjunto podrían cambiar muchas cosas en el mundo.

Nobleza en la nobleza

Un dato interesante es que lo único que pidieron de regalo fueron donaciones a diferentes fundaciones a las que ellos forman parte.

Cabe destacar que esta es una de las uniones mas esperadas tanto por los ingleses como por el resto del mundo ya que involucra a una ex actriz muy polémica que no solo es birracial sino también luchadora pro feminismo en el mundo (al igual que su amado esposo) y como si fuese poco es divorciada y mayor que su esposo, cosas que dentro del mundo de la realeza se ven con un poco de extrañeza debido a ser catalogados como hechos no comunes.

Por ello te hablaré un poco acerca de los detalles que debemos conocer y tener en cuenta acerca de la nueva pareja real.

Más allá de la realeza de los nuevos Duques.

Primero que nada vamos a tratar un poco la vida de estos personajes nobles debemos decir que Harry es el menor de los hijos de Carlos, príncipe de Gales y Diana, princesa de Gales, quien falleció en un traumático accidente automovilístico, a su vez tiene como abuelos paternos a la reina Isabel II de Reino Unido y su esposo, el príncipe Felipe duque de Edimburgo. Por su parte la hermosa Megan es una actriz de Hollywood hija de Doria Loyce Ragland quien es afroestadounidense y trabajadora social e instructora de yoga, su padre es el director de fotografía y ganador de un premio Emy, Thomas Wayne Markle muy conocido por su trabajo en la serie estadounidense Married... with Children.

Pero como verás, Harry y Megan no son solo duques, o personas comunes y corrientes, ambos han tenido una vida bastante interesante llena no solo de lujos sino también de trabajo arduo en pro de la construcción de un mundo mejor, y es que resulta que primero que nada, la nueva Duquesa de Sussex ha hecho trabajos en pro del feminismo y los derechos de la mujer y e las niñas a nivel mundial, ha elaborado planes de ayuda para la creación de escuelas para niñas en África y a apoyado a muchas organizaciones que buscan este mismo en fin en los países árabes, también es una fervorosa guerra por los derechos de los niños y se le ha visto en muchas campañas que apoyan los esfuerzos hechos por UNICEF para combatir la hambruna infantil en muchos países del mundo, en especial aquellos afectados por las guerras.

Por su parte el actual Duque Enrique de Sussex también es feminista y ha trabajado para ofrecer el apoyo a muchos programas que abogan a favor de los derechos infantiles y la diversidad de géneros, cosas que de cierto modo no le había traído muy buenos resultados en su familia, pero que peso a ello a continuado su lucha hasta los momentos. Uno de sus mayores trabajos ha sido la formación de la organización de caridad Sentebale, la cual fundó junto al príncipe Seeiso de Lesoto, dicha fundación se encarga de trabajar con niños y jóvenes lesotenses que se encuentran pasando por graves problemas desde abandono hasta graves enfermedades, aunque el trabajo se centra mucho en la ayuda a los huérfanos debido a la pandemia de VIH/sida que azotó esta región, a los que poseen discapacidades, los traumatizados y aquellos que han sufrido vejaciones.

Como verás, estos dos personajes han tenido una vida bastante interesante y siempre abocada por ayudar a los que lo necesiten, una amiga de Megan Markle comentó en una entrevista que ambos estaban “diseñados el uno para el otro, si separados hicieron y lograron grandes cosas, unidos creo que cambiaran muchas más”, además en una entrevista ofrecido por la actual duquesa acotó que ahora luchará con más ahínco para hacer escuchar las voces de aquellos que no son escuchados y que Enrique ha dejado claro que su prioridad siempre han sido y serán los niños y jóvenes porque de ellos es el mundo actual.

Natasha Quiñonez