¡IMPACTANTE! Mujer queda con las manos llenas de oro por culpa de la acupuntura

Por: Neptalí Gonzalez

22

El caso clínico fue reportado en un artículo de la revista New England Journal of Medicine. La paciente comenzó a presentar síntomas de dolor en las articulaciones a los 18 años pero no les dio importancia, empezó a consumir analgésicos y asistió de manera regular a sesiones de acupuntura.

La acupuntura es una de las terapias más utilizadas a nivel mundial para aliviar dolores de todo tipo, pero también es la causante que en edad mayor haya terminado con las manos llenas de oro bajo la piel. Esto quizás se deba a que quien practicó la antigua técnica de origen asiático inyectó pequeñas piezas metálicas.

Una historia larga y extraña con la acupuntura

La paciente ya había sido diagnosticada con artritis reumatoide desde hace 10 años atrás, se trata de una enfermedad que según la Biblioteca Nacional de Medicina de USA es de tipo crónica además irreversible. Es una afección autoinmune donde el sistema inmunológico ataca los tejidos sanos del cuerpo por error causando graves daños.

Las articulaciones terminan por deformarse al punto de perder su función y rigidez lo cual es acompañado con excesivo dolor. Aunque este tipo de enfermedad ataca todas las articulaciones, las más afectadas por lo general son las de manos y muñecas, también es una patología que ataca en mayor porcentaje a mujeres en vez de hombres.

La señora pudo mitigar su dolor durante décadas gracias a la acupuntura, sin embargo desconocía los efectos que para su cuerpo tendría. Aunque para muchos, este tipo de práctica medicinal proveniente del lejano oriente tiene siglos ayudando con la artritis, la verdad es que en este caso no sirvió.

La acupuntura no ayuda en las enfermedades autoinmunes

En una revisión publicada en Cochrane dejó en evidencia que a pesar de lo que algunas personas piensan, este tipo de terapia no parece tener ningún beneficio en personas con enfermedades autoinmunes. Los estudios han sido comparados con el placebo demostrando que no es más eficiente que éste en el tratamiento para tratar la artritis.

La Colaboración Cochrane sigue sosteniendo que pocos ensayos garantizan resultados efectivos para atacar enfermedades de este tipo con la acupuntura, en casos crónicos como la paciente de Corea del Sur es evidente que su exposición a ese tratamiento empeoró su situación con el pasar de los años.

La inyección de hilillos de oro quizás no sea lo que usualmente se hace, pero coloca en entredicho la falta de preparación con que algunos se toman de forma ligera la salud de otros. La paciente no solo quedó por años sin diagnostico sino además empeoró su situación luego de decidir ponerse en manos de personas sin conocimiento científico.

