Una breve reflexión sobre el éxito personal

Por: Elio Esposito

Pero, exactamente, ¿qué es el éxito? ¿Existe una respuesta determinada para eso? Hay diccionarios que lo definen como la buena acogida que tiene algo o alguien. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Acaso significa que nuestras acciones deben complacer a los demás y ya? La verdad es que no. Todo depende mucho de nuestro entorno porque incluso los criminales que viven al margen de una sociedad funcional se pueden preguntar si son o no exitosos, y todos responderían que son unos fracasados.

Quisiera aclarar que cometer delitos no te hace una persona exitosa, siempre hay un camino mejor. Y para alcanzar el éxito, los atajos son trampa. Lo que tenemos que dejar de hacer es preguntarnos si hemos alcanzado el éxito o si vamos a alcanzarlo algún día. Lo que debemos hacer es preguntarnos qué queremos hacer para sentirnos bien con nosotros mismos. Eso tiene muchísimas respuestas como: tener mucho dinero, tener una maestría, ayudar a la gente, tener una familia, tener mi propio negocio, comprarme una casa, comprarme un auto, y pare usted de contar.

Pero, ¿somos exitosos cuando conseguimos la meta? Francamente no lo somos. No lo seremos mientras no nos preguntemos: ¿Y ahora qué más quiero hacer? Como mencioné anteriormente, el éxito no admite un atajo porque el éxito es el camino, no la meta. Mientras estemos en constante movimiento para alcanzar algo y después de alcanzarlo sigamos adelante, todo estará bien.

Ser exitoso no necesariamente es tener un buen trabajo en una empresa y vivir ocho horas diarias en una oficina para llegar a casa cansados a ver a nuestra familia. O no significa necesariamente tener una carrera universitaria, existen muchas maneras de encaminarnos hacia la felicidad, hacia el éxito. Quizá soy un muchacho de unos 16 años que no quiere entrar en la universidad porque le gustaría tener un pequeño restaurante. O soy una muchacha de 19 en la universidad pero realmente no quiero estudiar Comunicación Social, quiero ser aeromoza.

Las posibilidades son infinitas y una clave para alcanzar el éxito y la felicidad es ayudar a los que están a nuestro lado a que sigan adelante en su propio camino. Dar un consejo, hacer un favor, brindar apoyo moral o de cualquier otro tipo; todo eso ayudaría a cualquiera a mantenerse en movimiento en su camino y a alcanzar a su meta, sólo para emprender un nuevo viaje. Una nueva travesía llena de altibajos, pero en la cual nos comprometimos a no quedarnos estancados.

