Supersónicos regresa a la pantalla en Live action

Por: Naty Quiñonez

Los productores de esta seria contaron que no faltará ningún personaje y las sorpresas en cuanto a las locaciones serán extraordinarias. También adelantaron que la idea serpa hacer un live-action tipo sitcom ambientado en el año 2120, a diferencia de la serie original que dirigió Conrad Vernon, la cual se ambientaba en el año 2062, ya que la comiquita salió en año 1962, o sea, 100 años atrás del futuro pintado en la misma.

Aunque no se han confirmado muchas noticias como quiénes serán el guionista y el director, podemos tener una seguridad de que es una idea increíble, sobre todo para todos aquellos que crecieron viendo esta divertida comiquita de Hanna-Barbera, sobre todo por el hecho que de cierto modo estamos viviendo parte del futuro que se reflejaba en ella, como es el caso de los teléfonos táctiles, las pantallas inteligentes, y el gran avance que se ha hecho en cuanto a la robótica.

La cadena norteamericana ABC ha ordenado al escritor Gary Janetti (quien se espera sea el productor ejecutivo del proyecto) que realice un programa piloto para medir la posible audiencia y evaluar la receptividad del público.

Es interesante saber que no todas las adaptaciones a la vida real de las comiquitas de nuestra infancia han sido exitosas, por lo que este proyecto tienen un gran reto que no se trata solo de atraer al público que se tenía, si no también hacer que los televidentes más jóvenes (que probablemente no conocieron esta comiquita vintage), se enganchen y poder unir algunas generaciones por medio de la serie.

Como se puede ver, las expectativas y deseos son bastante altos, se espera que así como ha ocurrido con series infantiles antiguas como “Los Picapiedra” y “Scooby Doo”, los personales geniales de “Los Supersónicos” regresen a todo dar a la pantalla, llenando nuevamente de alegrías muchos hogares.

